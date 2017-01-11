أمانة الأحساء تضبط آسيويين يروجون التنباك والسويكة واللبان الهندي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

نجحت أمانة الأحساء خلال حملاتها التفتيشية الصحية المجدولة في ضبط عمالة من الجنسية الآسيوية تقوم ببيع وتوزيع مواد محظورة منها السويكة، واللبان الهندي، والتنباك، بواسطة مركبة معدة بطريقة تقليدية وفي ظروف بيئية ملوثة.

وبيَّن المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن هذه المواد يتم مزجها بمكونات مجهولة؛ لا تحمل أي بيانات تصنيع، حيث يتم ذلك في داخل المركبة، مشيراً إلى أنه تم حجز المركبة ومصادرة وإتلاف المضبوطات وتطبيق الإجراءات الجزائية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن هذه المواد المحظورة لها مخاطر وأضرار صحية على الإنسان، وما تسببه من تشويه بصري للبيئة ومظهر غير حضاري بالتصبغات الملونة على أرصفة الطرقات وغيرها.

من جانبه، أفاد مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور إبراهيم الشبيث، أنه ضمن الخطط المسبقة لفرق المتابعة الصحية في الأمانة، تم تخصيص خطة سنوية تتضمن القيام بحملات تفتيشية مستمرة يتم التركيز فيها على تكثيف جولات الرقابية على منشآت الصحة العامة ومنافذ تحضير وبيع وتداول الأغذية وتأثرها حسب فصول السنة، إضافة إلى الأنشطة الصحية الأخرى، وذلك لضمان سلامة ما يُقدم من أغذية وكذلك سلامة قاصدي تلك المنشآت والعاملين في مجال الصحة العامة.