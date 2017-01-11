دراسة : 70% من ضحايا الحوادث المرورية دون الأربعين .. و الخسائر 20 مليار ريال سنويا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

كشفت بعض الدراسات المسحية التي تم إجراؤها مؤخرا عن أن ضحايا الحوادث المرورية في المملكة خلال العقدين الأخيرين بلغ 86 ألف حالة، بمعدل 20 حالة وفاة في اليوم، 70% منها دون سن الأربعين .

و أشارت الدراسات أن الخسائر المادية للحوادث المرورية وصلت إلى نحو 20 مليار ريال سنويا وفقا لبعض التقديرات.

و أوضحت إدارة المرور في إحصاءها السنوي عن المخالفات المرورية بالمملكة لعام 1437هـ أن أهم أسباب المخالفات عن تلك السنة، شملت على التوالي، الوقوف غير النظامي (أكثر من مليوني مخالفة)، عدم ربط حزام الأمان (أكثر من مليون مخالفة)، التظليل (أكثر من 800 ألف مخالفة)، السرعة الزائدة والتي كانت السبب الأول للحوادث بالمملكة العام الماضي (أكثر من 500 ألف مخالفة)، القيادة بدون رخصة سياقة (أكثر من 500 ألف مخالفة)، وتجاوز الإشارة المرورية (أكثر من 400 ألف مخالفة).

و خلصت بعض الدراسات التي أجريت حول حوادث الطرق في المملكة إلى مجموعة إضافية من الأسباب، أرجعتها إلى العنصر البشري وأهمها السير عكس الاتجاه، والتوقف المفاجئ، وعدم الاهتمام بصيانة السيارة، فضلا عن ظاهرة التفحيط التي قد تخلف عشرات القتلى في الواقعة الواحدة.