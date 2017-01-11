النرويج أول دولة في العالم تتحول إلى "البث الصوتي الرقمي" - صحيفة صدى الالكترونية

أوسلو(صدى):

صرح مسؤولون إعلاميون بأن النرويج بدأت اليوم الأربعاء وقف العمل بالنظام التناظري للبث الإذاعي عبر موجات الـ «FM» ، ما يجعلها أول دولة في العالم تتحول بصورة كاملة إلى “البث الصوتي الرقمي”.

وفي تمام الساعة 1111 (1011 بتوقيت جرينتش) تم وقف العمل بالنظام التناظري للبث “إف.إم.” بمقاطعة نوردلاند، بالتزامن مع تحول محطة NRK العامة وغيرها من المحطات إلى نظام البث الرقمي.

وقال جيرمنوند إريكسن، رئيس محطة NRK :”هذه لحظة تاريخية”، مشيرا إلى أن النرويج هي أول دولة في العالم تشرع في هذا التحول على أساس الوطن ككل.

ويشهد هذ التحرك في النهاية تحول جميع المحطات المملوكة للدولة والتجارية إلى نظام البث الرقمي الذي تفيد تقارير بأنه أقوى ويحتاج طاقة أقل للعمل، وفي نفس الوقت يوفر المزيد من القنوات والجودة عن نظام الـ «FM».