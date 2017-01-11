برشلونة يحذر بيكيه من انتقاد الحكام - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

طلب أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة من مدافع الفريق جيرارد بيكيه بعدم انتقاد الحكام خلال الفترة المقبلة حتي لا يؤثر ذلك علي نتائج الفريق في الفترة القادمة.

وقال جراو في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية :”نتفهم رد فعل بيكيه ولكن إذا قمنا بالبحث عما هو أفضل بالنسبة لبرشلونة فعلينا ألا نتحدث عن الحكام”.

وأضاف :” تحدثنا مع قائد الفريق بيكيه وشرحنا له رغبة النادي في عدم التحدث عن الحكام”.

وكان بيكيه قد انتقد حكم لقاء برشلونة واتليتك بلباو في دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا بسبب الاخطاء التحكيمية.