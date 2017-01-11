انقطاع المياه عن العاصمة يجبر النظام السوري على ابرام اتفاق مع المعارضة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق (صدى):

أكد محافظ ريف دمشق ،علاء إبراهيم اليوم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع قادة المعارضة في وادي بردى لحل مشكلة انقطاع المياه عن العاصمة السورية.

وكشف المحافظ لوكالة الانباء الألمانية عن “عقد اجتماع مع قادة الفصائل المعارضة بحضور القائد العسكري السوري في وادي بردى انتهى باتفاق مبدئي لخروج المسلحين الغرباء عن وادي بردى باتجاه ريف إدلب وتسوية أوضاع المسلحين من أبناء المنطقة”.

ولفت المحافظ إلى أنه بموجب الاتفاق ستدخل قوات النظام إلى المنطقة لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة تمهيداً لدخول فرق الصيانة والإصلاح إلى عين الفيجة لإصلاح الأعطال والأضرار التي لحقت بمضخات المياه والأنابيب نتيجة الاعمال القتالية.

وشدد المحافظ على أن الاتفاق مبدئي وليس نهائياً حيث خرج قادة المجموعات المعارضة من الاجتماع وتوجهوا إلى عين الفيجة لإقناع المسلحين الغرباء بالمغادرة متحدثاً عن مهلة مدتها ساعتين لنقل الجواب بالموافقة وإلا ستتم مواصلة العملية العسكرية.