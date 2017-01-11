تفاصيل جديدة حول الزوجة المغدورة على يد زوجها في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

كشفت مصادر موثوقة عن رجال الأمن المُباشرون لجريمة القتل التي استيقظ عليها أهالي الطائف، صباح اليوم، أن زوج الضحية واجههُم وهو مُلطخ بالدماء ، معترفاً بانه هو من قتل زوجته .

و أضافت المصادر أن الزوج وهو سعودي الجنسية 38 عاماً حاول أولاً نحر زوجته صاحبة الجنسية العربية وتبين ذلك من الآثار على رقبتها، قبل أن يسدد لها ثلاث طعنات في اليد ، وطعنتين في الصدر، بخلاف الطعنات الأخرى التي طالت جسدها.

و قالت المصادر أنه كان في حالة غير طبيعية رُبما ناتجة عن أن يكون مريضا نفسيا، وهذا ما ستؤكده التحقيقات فيما بعد .