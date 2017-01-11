تفاصيل جديدة حول الزوجة المغدورة على يد زوجها في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل جديدة حول الزوجة المغدورة على يد زوجها في الطائف
كشفت مصادر موثوقة عن رجال الأمن المُباشرون لجريمة القتل التي استيقظ عليها أهالي الطائف، صباح اليوم، أن زوج الضحية واجههُم وهو مُلطخ بالدماء ، معترفاً بانه هو من قتل زوجته .
و أضافت المصادر أن الزوج وهو سعودي الجنسية 38 عاماً حاول أولاً نحر زوجته صاحبة الجنسية العربية وتبين ذلك من الآثار على رقبتها، قبل أن يسدد لها ثلاث طعنات في اليد ، وطعنتين في الصدر، بخلاف الطعنات الأخرى التي طالت جسدها.
و قالت المصادر أنه كان في حالة غير طبيعية رُبما ناتجة عن أن يكون مريضا نفسيا، وهذا ما ستؤكده التحقيقات فيما بعد .
بنت الغالي🌷[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل فيه،،، اجرام حقيقي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2945 ] نشر منذ 6 شهور
الله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله
Misfer MMM[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 6 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله – جعلت الشيطان يرقص فرحا بل يدق اصبع – الله يرحمها
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
وكل مصيبه وراها اعتلالاة نفسيه ..لاحول ولاقوة الابالله ..رحمة الله عليها ..
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 6 شهور
مثل ماتوقعت بيقولون مريض نفسي
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 6 شهور
اللي مايبي زوجته يطلقها مو يقتلها ترا الطلاق حلال محنا نصارى