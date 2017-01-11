عضو "الشورى" يتراجع عن تصريحاته بشأن ابتعاث غير سعوديين للدراسة في الخارج‎ - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تراجع الدكتور محمد الخنيزي عضو مجلس الشورى، عن تصريحاته خلال مداخلته في جلسة المجلس أمس “الثلاثاء”حول ابتعاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية غير السعوديين للدراسة في الخارج.

وقال الخنيزي خلال مداخلة له في جلسة اليوم: “لقد قرأت بعض الجداول المدرجة في تقرير المدينة بشكل غير صحيح، ما دعاني للاعتقاد أن هناك مبتعثين من منسوبي المدينة غير سعوديين، والصحيح أن الأرقام في الجدول تخص موظفي المدينة غير السعوديين وليس المبتعثين”.