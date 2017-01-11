عضو "الشورى" يتراجع عن تصريحاته بشأن ابتعاث غير سعوديين للدراسة في الخارج‎ - صحيفة صدى الالكترونية

عضو “الشورى” يتراجع عن تصريحاته بشأن ابتعاث غير سعوديين للدراسة في الخارج
تراجع الدكتور محمد الخنيزي عضو مجلس الشورى، عن تصريحاته خلال مداخلته في جلسة المجلس أمس “الثلاثاء”حول ابتعاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية غير السعوديين للدراسة في الخارج.
وقال الخنيزي خلال مداخلة له في جلسة اليوم: “لقد قرأت بعض الجداول المدرجة في تقرير المدينة بشكل غير صحيح، ما دعاني للاعتقاد أن هناك مبتعثين من منسوبي المدينة غير سعوديين، والصحيح أن الأرقام في الجدول تخص موظفي المدينة غير السعوديين وليس المبتعثين”.
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
في أعضاء شورى كثر لازم لايتراجعون عن صريحاتهم
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
مثل عضو مجلس الشورى اللي طالب تجنيد النساء في الجيش وعضو ثاني قال استقدام خادمات من الجنوب وتعليم الكراتية وغيرها الكثير
بنت الغالي🌷[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور
والله مابقي إلا هي!!
احمد[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 6 شهور
ينغزونه ويتراجع لازم ينبطح