بالصور .. ‏لقاء ساخن يجمع المواطنين وأعضاء مجلس الرياض البلدي - صحيفة صدى الالكترونية

عقال المالكي(صدى):

ضمن اهتمامه بالتواصل مع المواطنين والاستماع الى اقتراحاتهم، عقد المجلس البلدي بمدينة الرياض لقاءً مع ساكني الرياض مساء أمس الثلاثاء في قاعة الجلسان ، وبحضور رئيس واعضاء المجلس البلدي وممثلي بعض القطاعات الحكومية .

‏وقد بدأ اللقاء بالقرآن الكريم ثم كلمة رئيس المجلس البلدي الاستاذ/ عبدالله العمران رحب فيها بالأهالي ,وأشار فيها إلى الرؤية الحكيمة لحكومة خادمين الشريفين يحفظه الله التي تهدف إلى إشراك المواطن في العملية التنموية والتطويرية للبلاد وأشار العمران إلى أهمية التواصل بين المجلس والمواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الخدمات البلدية ورسم تصور افضل لتطوير اداء المجلس والبلدية في المرحلة المقبلة.

‏بعد ذلك انطلق اللقاء المفتوح مع الحضور ، حيث تم الاستماع لأهم مطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم في كل ما يتعلق بالخدمات البلدية والمياه .

‏وكان أبرز تلك المطالب التي طالب بها المواطنين من أعضاء المجلس البلدي الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام الناخبين أيام الانتخابات البلدية، كونهم حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول. مطالبين أعضاء المجلس البلدي بالتحرك السريع وتلمس مطالب المواطن من الخدمات ومعرفة المعوقات التي تواجههم بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية لمناقشة احتياجات المواطنين وتبادل الآراء وتعريف المواطن بأهداف وخطط المجلس ومعرفة صلاحياته الممنوحة.

‏ كما طالب عدد من المواطنين من سكان الاحياء (العوالي – نمار – الموسى- ظهرة لبن) من المجلس البلدي والأمانة التدخل لمعالجة مشاكل تلك الاحياء من عدم وجود صرف صحي مما ترتب عليه وجود طفح مياه الصرف الصحي وروائح كريهة وأمراض خطرة وسط تجاهل من المسؤولين، رغم البلاغات المتكررة. وانقطاع المياه عن تلك الاحياء وكذلك عدم وجود إنارة وأرصفه في طرق وشوارع تلك الاحياء. كما شكى عدد من المواطنين تعثر أعمال الحفر في طريق نجم الدين(غرب الرياض) الذي له أكثر من 6 سنوات تحت التنفيذ والى الآن لم يكتمل مما نتج عنه العديد من الحوادث . حيث وعد وكيل الأمانة المساعد للخدمات بأمانة منطقة الرياض المهندس عبدالعزيز بن ناصر العجيان بزيارة تلك الاحياء والوقوف عليها .

‏وطالب عدد من المواطنين بتطبيق النظام ومتابعة محلات بيع ( المعسل) نظرا لان في أنتشارها آثار سلبية وصحية واخلاقية على ابنائهم.

‏وفي ختام اللقاء أوضح عضو المجلس البلدي د. فهيد بن متعب السبيعي آلية التواصل مع المجلس من خلال وسائل الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي للمجلس مؤكدا أن هدف المجلس هو الرقي بالخدمات البلدية نحو الأفضل وتحقيق التنمية الشاملة لكافة الاحياء وتعزيز التواصل مع المواطنين بكل شفافية ومهنية .