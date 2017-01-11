رئيس المركز الوطني للزلازل ينفي حدوث هزة أرضية في الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

نفى المهندس “هاني زهران” رئيس المركز الوطني للزلازل والبراكين، ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن حدوث هزة أرضية في المنطقة الشرقية وتحديدا في الجبيل والنعيرية، مؤكدا عدم رصد أي هزاة أرضية في الأماكن المذكورة، مناشدا مستخدمي وسائل التواصل بتحري الدقة، بحسب الرياض.

وكانت وسائل التواصل الاجتماع في الجبيل قد تداولت أنباء عن حدوث هزة أرضية وقعت شمال مدينة الجبيل الصناعية مع جزء من محافظة النعيرية.