بالفيديو.. لن تصدقوا على ماذا توحمت مريم حسين بعد عودتها لزوجها !؟ - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

قالت النجمة المغربية مريم حسين بطريقة مباشرة أنها لا تزال تعاني من وحام الحمل، معلنه عن ذلك بطريقتها الخاصة.

شاركت حسين على صفحتها على “انستغرام” صورة لها مع زوجها فيصل الفيصل من حفل زفافهما وكانا يأكلان البطيخ، وعلقت على الصورة قائلة: “اللي بيسأل على شنو توحمت توحمت على الحبحب والحب هذي أفضل فاكهة عنده عاد تبون تعرفون الانتاج اشلًون راح يطلع شوفو الفيديو لي بعد هالصورة”.

ونشرت مقطع فيديو طريف لطفل صغير يجلس في داخل البطيخة ويقوم بتناولها بطريقة طريفة جداً.