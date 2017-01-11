 بالفيديو.. لن تصدقوا على ماذا توحمت مريم حسين بعد عودتها لزوجها !؟ - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 16

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. لن تصدقوا على ماذا توحمت مريم حسين بعد عودتها لزوجها !؟

بالفيديو.. لن تصدقوا على ماذا توحمت مريم حسين بعد عودتها لزوجها !؟

بالفيديو.. لن تصدقوا على ماذا توحمت مريم حسين بعد عودتها لزوجها !؟
مليكة فؤاد(صدى):

قالت النجمة المغربية مريم حسين بطريقة مباشرة أنها لا تزال تعاني من وحام الحمل، معلنه عن ذلك بطريقتها الخاصة.

شاركت حسين على صفحتها على “انستغرام” صورة لها مع زوجها فيصل الفيصل من حفل زفافهما وكانا يأكلان البطيخ، وعلقت على الصورة قائلة: “اللي بيسأل على شنو توحمت توحمت على الحبحب والحب هذي أفضل فاكهة عنده عاد تبون تعرفون الانتاج اشلًون راح يطلع شوفو الفيديو لي بعد هالصورة”.

ونشرت مقطع فيديو طريف لطفل صغير يجلس في داخل البطيخة ويقوم بتناولها بطريقة طريفة جداً.


الوسوم:,

27 تعليق

[ عدد التعليقات: 8418 ] نشر منذ 6 شهور

ياخي موتي انتي وهالباكستاني ..

[ عدد التعليقات: 13432 ] نشر منذ 6 شهور

ما باقي آلا تقولين ،، والا خلاص ☺️

[ عدد التعليقات: 15483 ] نشر منذ 6 شهور

ههههع وانا اقول فين راح الحبحب اللي كان عند الاسماء والتعليقات اثاريك اكلتيها طيب باقي
الارقام مختفيه متى تطلعيها

[ عدد التعليقات: 19077 ] نشر منذ 6 شهور

على ز..

[ عدد التعليقات: 10192 ] نشر منذ 6 شهور

ارتفع ضغط غيوم خخخخخخخ
يابنت الحلال ساقط وساقطه التمو على بعض وكلهم نقص

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور

عافانا الله مما أبتلاك.
فيك شفاحة عجيبة ع الزواج والحمل وكأنك أول وحدة ف الكون تتزوجين وتحملين
… ياماما أركدي ترى الحريم كل يوم يتزوجن ويحملن ويالدن .. يعني موضوع
مستهلك وسنة الحياة لاجديد .
ومبروك السهر والكرف والقلق مقدماً😩😢

[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 6 شهور

طيب ويش نستفيد متوحمه ولا ماهي متوحمه
ماعاد باقي الا تعلمونا ويش تسوي في بيتها
وويش تلبس وكيف تلعب كوره ههههه
عطونا اخبار المقناص والبراد

[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 6 شهور

هههههههه صحيح ي محرومه الحبحب وينه والارقام

[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور

عطيتوها اكبر من حجمها هالعراقية عديمة الاصل

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور

مره عراقيه ومره مغربيه

[ عدد التعليقات: 2934 ] نشر منذ 6 شهور

كأنها تقول اظغط المظغوط اكثر ههههه خلوها بحالها ماعلينا منها ههههههه

[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 6 شهور

مره النجمه المغربيه ومره النجمه العراقيه ومره النجمه البحرينيه ومره النجمه الكويتيه وياخوفي يجي بكره تصير النجمه السعوديه 😢

[ عدد التعليقات: 13432 ] نشر منذ 6 شهور

يا سعيد ههههههههههههه ما ينفع هنا بعدين أقولك هع

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 6 شهور

لاحول الله والله معطينها اكبر من حجمها

[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 6 شهور

ياناس اتركوها في حالها الاشكال هذه ماتنعطى وجه
ولو لم تجد من يرد عليها سوف تنسحب بهدوء
من وسائل التواصل الاجتماعي

[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 6 شهور

مريم حسين
مره اماراتيه
ومره بحرينيه
ومره مغربيه
ومره عراقيه
اشغلتيني انتي وزوجك
مره بتنفصلون ، ومره انفصلتو ،ومره رجعتو، ومره بترجعون، ومره حملتي ، ومره بتولدين
يا شيخه محد حمل وتزوج غيرك في هالدنيا!!
ترى حتى الفئران تحمل وتولد .

[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور

ياكثر الوحام عند الحوامل

[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور

الزواج عندهم تسلية وإذا زعلو أنفصلوا بعدين رجعوا

[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور

اذا جبتي اللي في بطنك خلاص ربطيه زي التيس الرجال حتى لو عنده درزن عيال يسيبها ويتزوج غيرها يامريوم

[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور

واحد تزوج ع زوجته وليلة الزواج جت زوجته(1) زعلانه جلس جنبها يراضيها بالكلام المعسول وبوس قدام المعازيم ماهو لم العروس الجديدة

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 6 شهور

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 2613 ] نشر منذ 6 شهور

الله يغثتس انتي و زوجك الخروف