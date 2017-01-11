"هواجيس و بربس " يحدثان جدلا واسعا لتناولهما قضية قيادة المرأة للسيارة - صحيفة صدى الالكترونية

“هواجيس و بربس ” يحدثان جدلا واسعا لتناولهما قضية قيادة المرأة للسيارة
حققت الاغنيتان “هواجيس” و”بربس”، شهرة واسعة واعتبرت الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واثارت الكثير من الجدل بسبب نوعية الموضوعات التي إختارها مخرج الأغنيتان، الشاب السعودي ماجد العيسى وتجاوزتها إلى الإقليم والعالم، من خلال عدد مشاهديها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، والذين تجاوزوا الملايين، وفي حالات وصلوا إلى عشرات الملايين، فضلاً عن رواجها على تويترو سناب شات و إنستغرام، وتبادلها عبر واتسآب.
وتضمنت المقاطع قضايا إجتماعية سعودية بالكثير من الجرأة والكلمات الحادة خاصة فيما يتعلق بـ المرأة السعودية ومسألة “قيادة السيارة”.
وتناولت “هواجيس” المجتمع الذكوري في السعودية الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة أو السفر إلا بمحرم، إضافة إلى ممنوعات أخرى تعيقها نفسيًا ، واستهلت كلماتها ” جعل الرجاجيل للماحي” والتي تعني نتمنى محو الرجال والعيش من دونهم.
ويظهر في مقطع الفيديو نساء مرتديات النقاب وعباءات سوداء، ومشاهد أخرى وهن يلعبن كرة السلة ويقدن دراجات، بالإضافة إلى وجود مقاطع تظهر شباناً يمارسون “التفحيط” واستعراضات خطرة بالمركبات.
وأثار الفيديو جدلا واسعاً إذ لم يقتصر على الداخل، بل تردد في الخارج، فنشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية خبراً عن الفيديو، وتداعياته في الداخل السعودي، إلى جانب رقصة بربس.
وشهدت الأخيرة أيضاً انتشاراً واسعاً، محلياً وإقليمياً. وتخطى عدد مشاهداتها في يوتيوب حاجز الـ38 مليون، وقلدها آخرون بطريقة فكاهية. ودفع إيقاع الرقصة شبان وفتيات، وحتى أطفال ورياضيين وعسكريين أيضاً، إلى نشر مقاطع رقص مشابهة، وتمّ تداولها عبر مواقع التواصل، وتعرض بعضهم إلى المساءلة القانونية.
ووصفت صحف غربية فيديو التزلج على الأسفلت أثناء القيادة بسرعة عالية، بـ الجنون، ووضعت تليغراف الفيديو الذي يظهر فيه ثلاثة شبان في الرياض، متعلقين بأبواب السيارة، ضمن ملحق الأشياء الغريبة.
وقالت أن المقاطع التي ينشرها سعوديون على “يوتيوب” أصبحت من أكثر المقاطع مشاهدة.
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8418 ] نشر منذ 6 شهور
لن تقـــــــــــــــــــــــوووودي .. ^_^ ..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13432 ] نشر منذ 6 شهور
انثبري في بيتك معززه مكرمه 😨
برق الحيا[ عدد التعليقات: 10192 ] نشر منذ 6 شهور
بصراحه عندهن مواهب ولكن معطله ، فيه كثييييير من النساء تميزن برجاحة العقل على الكثيييير من الرجال ولكن عندما سنحت لهن الفرصه
كانت جارتنا قد توفي زوجها وكان الله يرحمه مهمل تربية عياله ، وبعد وفاته استلمت زمام الامور في التربيه فإستطاعت تربيتهم التربيه الحسنة فتخرج منهم المدرس والثاني اصبح أديب والثالث دكتور بالجامعه والبنت الوحيدة أصبحت معيده بالجامعه
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9348 ] نشر منذ 6 شهور
😂😂🙈🙈
..
والله انها تريقه ع المراءه السعوديه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15483 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحم جارتكم المراءه تربي
برق الحيا[ عدد التعليقات: 10192 ] نشر منذ 6 شهور
قصدك كلامي ياغيوم ههههههههه
لاوالله ماقلت لكم الا الصدق
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3742 ] نشر منذ 6 شهور
مقاطع الشباب كلها عن البنات والركض ورا البنات ما قد شفت مقاطع للشباب الا وهو متشبه بالنساء يلبس برقع ونقاب وعباية ويقلد صوت البنات ومسوي نفسه يضحك وهي بالحقيقة قلة عقل وقلة مرجلة وطلعوا صورة سيئة عن الشباب السعودي للأسف والمشكلة انهم يبون دعم مدري على ايش دعم 😳😳😳
تووووته[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 6 شهور
حلوه سواقة الحريم هههه
بعدين ليش يعني تعترضو ع هذا الشي هههه
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9348 ] نشر منذ 6 شهور
لاوالله ماقصدك ولا اقصد احد
ولكن الكنترول حذف نص التعليق وترك بس النقط
😂😂واصبح التعليق جمله غير مفيده
روزا[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 6 شهور
ام برقع تذكرني بحريم سوق حجاب بالرياض هههههههه ايام الزمن الجميل والله ي زينها
اللحين حتى سوق حجاب تطور
وتطورت منفوحه ي روزا وانتي ع حالتس
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
بيزين حالتس وحالنا ان شاء الله ي روزا بس صبرتس والله كريم 😎
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2934 ] نشر منذ 6 شهور
عاد نشوف النقاب واللي تبنشر سيارتها وفزعه بنات هههههه الله لا يقول
روزا[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 6 شهور
جنوبيه ويناس ي ختي من البارح
اسال عنتس ومامن مجيب انا قلت خلص هذي تجمدت بعقبة ضلع ولازم ابلغ الهلال الاحمر ينتشلونتس خخخخخ
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 6 شهور
احلى شي يانورة جعل الرجاجيل للماحي” والتي تعني نتمنى محو الرجال والعيش من دونهم.ههههههه شايفتنا هنود والا بنغالية يوم ترجمين لنا الحكي
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
(( وتناولت “هواجيس” المجتمع الذكوري في السعودية الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة أو السفر إلا بمحرم، إضافة إلى ممنوعات أخرى تعيقها نفسيًا ، واستهلت كلماتها ” جعل الرجاجيل للماحي” والتي تعني نتمنى محو الرجال والعيش من دونهم. ))
تقول المحرره نوره الشهري 🙁 المجتمع الذكوري في السعودية الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة أو السفر إلا بمحرم، )
يانوره الشهري .. روحي تعلمي قبل ماتتكلمي ,
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه السلام { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة } . وفي لفظ البخاري ” لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ” .
هذا دين وليس تسلط من رجال كما تتوهمين ,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2934 ] نشر منذ 6 شهور
موجوده فديتك روزا بس انشغلت امس
ايمن[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 6 شهور
من جد مساكين
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
لاتعليق….