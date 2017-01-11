"الصحة" تتجه لإخضاع المراكز الصحية إداريا وإشرافياً للمدن الطبية والمستشفيات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تعتزم وزارة الصحة إخضاع المراكز الصحية إدارياً وإشرافياً للمدن الطبية والمستشفيات، مشيرة أن تطبيق ذلك سيكون في الرياض وجدة كمرحلة أولى، ومن ثم تعميمها في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت مصادر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وجه بتشكيل فريق عمل لضم جميع المراكز الصحية في الرياض وجدة تحت إشراف مدينتي الملك سعود الطبية والملك فهد الطبية، ووجه كذلك بتشكيل فريق عمل لضم المراكز الصحية في جدة تحت إشراف مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى الملك فهد ومجمع الملك عبدالله الطبي.

وأضافت أن الهدف من ذلك هو زيادة ساعات العمل اليومي بتلك المراكز وتقليص النفقات والرواتب بها ورفع كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة، لافتة إلى أنه تم إقرار ضم 20 مركزاً صحياً في الرياض لمدينتي الملك سعود الطبية والملك فهد الطبية، وضم 8 مراكز صحية في جدة لمستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى الملك فهد ومجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية.