أمانة الشرقية تحذر الصالونات النسائية من استخدام الليزر وتتوعد بعقوبات صارمة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

تكثف الإدارة العامة النسائية بأمانة المنطقة الشرقية من جولاتها الميدانية الرقابية على المنشأت النسائية لرصد المخالفا منها وتصحيح أوضاعها، محذرة من تطبيق أقصى العقوبات في حق المخالفين لقرار منع استخدام الليزر لإزالة الشعر في الصالونات النسائية، والتى تصل إلى الإغلاق.

وحذر “محمد الصفيان” مدير عام العلاقات والإعلام والمتحدث الإعلامي بأمانة الشرقية، جميع النساء من التعامل مع تجار الشنطة والباعة المتجولين والذين يروجون بضائع قد يكتنفها الغموض او منتهية الصلاحية او مضاف عليها بعض المواد التي قد تتسبب في امراض جلدية خطيرة نتيجة لهذه المستلزمات النسائية وخاصة المساحيق منها والكريمات والتأكد من شهادة المصدر واسم المنتج وتاريخه واقتنائها من مصادرها.

وأوضح “ألصفيان” أن الإحصائية الأخيرة للإدارة العامة النسائية ، رصدت خلال جولات الإدارة النسائية ممثلة في المراقبات وذلك خلال العام الهجري الماضي، و التي استهدفت منشآت نسائية في مدينة الدمام ومحافظة الخبر والظهران، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ووجود شهادات صحية للعاملات وخلوّهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها، بمشاركة قسم التثقيف الصحي التابع للإدارة 933 مخالفة متنوعة.

وأشار إلى وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، بعضها تعاني من سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع، مؤكداً أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة النسائية، مُطالباً في الوقت نفسه النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أيّ أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها، والإبلاغ عند وجود أية ملاحظة.