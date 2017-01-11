شرطة الشرقية تصدر بياناً حول إطلاق النار على رجل أمن في الدمام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

أطلق مجهولين النار على رجل أمس مساء أمس الثلاثاء أثناء توقفه بمركبته الخاصة وهو يرتدي ملابسه المدنية بحي الفيحاء بمدينة الدمام.

وصرح الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن غرفة العمليات بشرطة الشرقية تلقت عند الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء بلاغاً عن تعرض رجل أمن لإطلاق نار من مجهولين أثناء توقفه بمركبته الخاصة وهو يرتدي ملابسه المدنية بحي الفيحاء بمدينة الدمام، وأضاف أنه نتج عن إطلاق النار تلفيات بالمركبة وعدم تعرضه أو أي من المارة لأذى.

وأضاف الرقيطي انه تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة والشروع في التحقيق فيها لتحديد دوافعها والمتورطين فيها .