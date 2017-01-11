ضبط مقيم سوادني قتل إثيوبيا في مشاجرة برنية - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط مقيم سوادني قتل إثيوبيا في مشاجرة برنية
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط مقيم سوداني، هارب بعدما قتل آخر من الجنسية الإثيوبية، إثر خلاف شخصي وقع بينهما أمس، في منطقة الحرة بمحافظة رنية.
ولفظ العامل الإثيوبي أنفاسه الأخيرة في مستشفى رنية، بعد عراك نشب بينه وبين آخر سوداني، في منطقة صحراوية يرتادها أهل الماشية، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا موسعا مع القاتل لمعرفة دوافعه لارتكاب جريمة القتل.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على القاتل بعد هروبه من موقع الجريمة، وتحصّنه في مكان آخر يبعد عِدة كيلو مترات عن موقع الحادثة.
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
يعطيه العافية الزول ماقصر خلصنا من هالاشكال
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
زول أصيل
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
يستاهل مكافأة
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
ليش يهرب