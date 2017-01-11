بالصور..سقوط أخطر زعيمة عصابة مصرية لسرقة المحلات التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

حيّرت “سناء صلاح” أجهزة الأمن لسنوات بالتنكر والتضليل، قبل أعلان وزارة الداخلية المصرية نجاحها في القبض على أخطر زعيمة عصابة لسرقة المحلات التجارية في منطقة شرق القاهرة.

سناء صلاح في العشرينيات من عمرها ؛ لكنها عتيدة في الإجرام، ونجحت في الإفلات من أجهزة الأمن لسنوات؛ مستخدمة طرقاً جديدة في التنكر والتضليل؛ لكنها في النهاية سقطت بطريقة غير متوقعة.

وسقطت سناء في ايدى الشركطة بطريقة تقليدية وغير متوقعة؛ فخلال مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة اشتبه ضابط الشرطة في إحدى السيدات وبحوزتها حقيبة بلاستكية سوداء اللون، وبإيقافها تَبَيّن أنها سناء صلاح (ربة منزل)، والتي سبق اتهامها في 9 قضايا، آخرها سرقة داخل وسائل نقل. وعُثر بداخل الحقيبة على مبلغ مالي قدره 31.400 جنيه، و105 آلاف وان كوري، و215 يوان صيني، وهاتف محمول، و2 مفك كبير الحجم، وباروكة شعر”.

وبمواجهتها ،اعترفت بسرقتها من داخل شركة في المنطقة بأسلوب كسر الباب، والتنكر باستخدام باروكة الشعر المضبوطة بحوزتها؛ بهدف تضليل أجهزة البحث في التوصل إليها من خلال كاميرات المراقبة، التي قد تكون رصدت تحركاتها. وعقب ذلك قامت بفك مفاصل الخزينة الخاصة بالشركة باستخدام المفكات المضبوطة بحوزتها، والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية.

كما اعترفت أيضا بأنها وراء ارتكاب 27 واقعة سرقة بذات الأسلوب بمناطق النزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر، من بينها سرقة مبالغ مالية وشاشات تلفزيون وكمبيوتر وملابس.

وقالت انها تقوم بالتصرف في المسروقات بالبيع بمساعدة شقيقها حسن صلاح، لدى شخص آخر يدعى محمد خلف. وتم ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء في أقوال المتهمة أيداها، وأقرت المتهمة بإنفاقها المبالغ المالية التي حصلت عليها جراء تلك الحوادث على متطلباتها الشخصية.