درة : هذا الحضن لن أنساه طوال عمري - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

عبرت النجمة التونسية درة، عبر حسابها على فايسبوك، عن حبها لشيريهان واحساسها باللحظة التي جعتهما في الاحتفالية الي أقيمت بمناسبة عودة شيريهان للفن.

وكتبت درة على حسابها الشخصي “شيريهان نظرة وحضن لن أنساهما طوال عمري.. من أصدق لحظات حياتي وأجملها”.