درة : هذا الحضن لن أنساه طوال عمري - صحيفة صدى الالكترونية

درة : هذا الحضن لن أنساه طوال عمري
عبرت النجمة التونسية درة، عبر حسابها على فايسبوك، عن حبها لشيريهان واحساسها باللحظة التي جعتهما في الاحتفالية الي أقيمت بمناسبة عودة شيريهان للفن.
وكتبت درة على حسابها الشخصي “شيريهان نظرة وحضن لن أنساهما طوال عمري.. من أصدق لحظات حياتي وأجملها”.
برق الحيا[ عدد التعليقات: 10192 ] نشر منذ 6 شهور
عاد انتم مصدقينها !!! اول حضن ماراح تنسينه هو ذلك الحضن اللي ينقلك من عالم الشعور الى عالم اللاشعور ، هو ذلك الحضن اللي يخليك مغمضه عيونتس وكل اطرافك ودواخيلتس ترتجف لا ارادياَ ، هو ذلك الحضن الذي يجعلتس تقذفين فتتوقفين لالتقاط انفسك ثم تقذفين فتتوقفين لالتقاط انفسك فتقذفين للمرة الثالثه كل همومك خلفك وانتي في حالة من الهذيان الروحي والفكري وكل من رآك حسبكِ سكرانه وانتي بكامل قواك العقليه بل انتي في أوجِّ عنفوانك وعطائك الجميل لذلك الحضن الدافئ الذي غمركِ بذلك الشعور الفريد
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
وجهان لطينة واحدة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13432 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه يااي
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9352 ] نشر منذ 6 شهور
يجنن الفستان 😍😍
عروس المصايف[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 6 شهور
حظنها قبرها ان شاء الله .والله انك صادق يا برق الحيا هذي واشكلها كذبات يمكن تقصدق احد ثاني مو وحده . ياخسارة الفستان عليك .
الراقي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههه
نعم ذلك الحضن الذي يستفرع جميع نشاطتسس واهاتس الداخليه