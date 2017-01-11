تعليم الرياض يوجه المدارس بصيانة المكيفات وتأمين الأغذية والمشروبات خلال الاختبارات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

شدد الدكتور “عبد الله بن محمد المانع” المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، على أهمية الإعداد الجيد لأعمال التغذية المدرسية، ومطابقتها لأسعار الأغذية بالسوق، وكفاية عدد البائعين في المقاصف الدراسية، خلال فترة الاختبارات.

مؤكدا في توجيه لجميع مدارس المنطقة، بصيانة الثلاجات والمقاصف والمكيفات داخلها وتطبيق الاشتراطات الصحيّة، وتأمين أغذية وعصائر ومياه كافية لأعداد الطلاب والطالبات، وتخصيص منتجات غذائية خالية من “الجلوتين” لمرضى حساسية القمح، إضافة إلى توفير المشروبات الساخنة للمرحلة الثانوية، وفتح المقاصف طيلة أيام الاختبارات.