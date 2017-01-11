مواطن يقتل زوجته طعناً في الطائف ويسلم نفسه للجهات الأمنية - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن يقتل زوجته طعناً في الطائف ويسلم نفسه للجهات الأمنية
باشرت الجهات الأمنية حادثة مقتل امرأة على يد زوجها طعناً، وذلك داخل المنزل الكائن بأحد الأحياء في المحافظة.
وأوضحت مصادر في التفاصيل الأولية أن الزوج القاتل كان قد بادر بالإبلاغ وسلم نفسه للجهات الأمنية.
ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً لتوضيح ملابسات الحادثة.
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8425 ] نشر منذ 6 شهور
والله كثر الهرج.. الله لايبلانا
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 6 شهور
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها وش السبب مريض نفسي كالعادة
ة[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 6 شهور
لا اعتقد بانه مريض !
لانه قام بتسليم نفسه
ابوشادي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 6 شهور
الله يستر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور
لا حول و لا قوة الا بالله
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3748 ] نشر منذ 6 شهور
ننتظر التحقيقات ونعرف الأسباب كان الله بعون البنات كرهوهم بالزواج من كثر قصص قتل الزوجات
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
الطائف ليش هي كذا فيه جرائم كثييره ليش؟!
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
انا لله وانا اليه راجعون
زوجتك تحملها مهما جاك منها هذي عرضك وزوجتك وأم اولادك تركت بيت ابوها وامها واهلها كلهم عشانك
فالأخير تحصل منك كذا
ساعه ابليس والشيطان شاطر اذا غضبت اخرج من بيتك أو تعوذ من ابليس ارحمو زوجاتكم ارحموهم
الله يرحم زوجتك ويغفر لها
اتقوا الله ياناس في الامانه اللي عندكم اتقوا الله
سعيد[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 6 شهور
لا احد يحكم حتى تطلع التحقيقات والتفاصيل كاملة الرجل اكيد ماهو مريض وبكامل قواه العقلية وقتل بسبب يقتنع فيه هو شخصيا والله اعلم ايش هو السبب هذا ؟!
لكن ليس غريب القتل هذا الزمن بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي سببت التفكك الاسري والمشاكل
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
ياسعيد الله يسعدك في دنياك واخرتك القتل محرم واي انسان يقتل نفس وهة متعمد كأنه قتل الناس جميعاً تخيييل عظم الأثم وهي من الأثام ألتي لاتسامح عند الله تعالى وتبارك ولا عند المقتول ؟! فالأفضل انك ياسعيد تدعي برحمه للمتوفيه فقط وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
لاحول ولاقوة الابالله ..الله يسترنا ويحفضنا واهالينا وياكم بستره يارب..
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها ،،
الله سبحانه عطانا الحياه وحرم القتل ومو من حق احد ينهيها عشان اي سبب ،،
مهما كانت المشاكل كبيره اذا ماعاد تتحملها رجعها اَهلها وخلاص ،،،
كلمة حق[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 6 شهور
كثر القتل وعلى اتفه الاسباب كثر الطلاق كثر السرق كثر الاستهتار كثر الفساد الإداري والاخلاقي كثر الارهاب وحب القتال كثر الظالم والمظلوم وماهي الاسباب هل البعد عن الدين او ضعف النظام او عدم تطبيق النظام او الواسطات واليش وصلنا الى هذا الحال والله يستر من القادم.
عافك الخاطر[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 6 شهور
نقول الله يرحمها مهما كان الامر ندعي لها برحمه الله يرحمه ويغمد روحها الجنه .. والقاتل بياخذ جزاءه سوا ع حق او على غلط .. وفعلا مهما كان الامر ماتوصل للقتل واعوذ بالله يارب سترك يارب
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
لاحول ولاقوة إلا بالله ..
سبق وقلت لكم اللي ناوي/ة يتزوج يكتب وصيته.
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
ابوسلطان .. آبك أنت علامك جيت كلك😂
الموضوع مبهم حتى الآن ماتدري متى تزوجها وماتدري هو عندهم ورعان ومايندري عن أسباب الجريمة .. أركد الله يهديك حتى تتضح الأمور.
الخالدي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
مخدراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات .
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 6 شهور
لو طلقها احسن من يوم منه يذبحها حرمه ماتبيها طلقها مو تقتلها
بدور الغامدي[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 6 شهور
إنا لله و إنا إليه راجعون ، ، ليش كذا !!!! مهما كان مهما كان مهما كان السبب ما توصل للقتل مهما كان مهما كان ، ، يوديها لأهلها ، ، يطلقها ، ، أما يقتلها الله لا يسامحه و لا يعفي عنه
نواف[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها ويسكنها الجنه
والله يصلح الاحوال
الله يعظم أجرهم جميعا
انا لله وانا اليه راجعون
نظرة ثاقبه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
استغرب والله على البعض اللي يقول عن الزوجه: تركت بيت اهلها ومدري ايش عشانك؟؟ غبي لذي الدرجة أنت والا مستقل نفسك.. ماتركتهم أولا عشان عيونك انت دافع قيمتها ولا كان جاتك بمهر معقول بسيط جدا..ثانيا هي راسمه انها بتعيش على ظهرك وتوديها وتجيبها وتجيب لها كل مافي نفسها وكثير منهم تبي تطلع من عند اهلها وتنتظرها عشان تحصل من يشلها ويكون مسؤل عنها لحالها..هذاك اول وبنات اول من يستاهلون صدق.. …
m7mad[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 6 شهور
قل الحمدلله … العولمه والسوشيال ميديا ضيعت بنات هالوقت وخصوصا عندنا بالسعوديه اتجهو مع طريق مدمر للحياه بانواعها.