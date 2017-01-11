مواطن يقتل زوجته طعناً في الطائف ويسلم نفسه للجهات الأمنية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت الجهات الأمنية حادثة مقتل امرأة على يد زوجها طعناً، وذلك داخل المنزل الكائن بأحد الأحياء في المحافظة.

وأوضحت مصادر في التفاصيل الأولية أن الزوج القاتل كان قد بادر بالإبلاغ وسلم نفسه للجهات الأمنية.

ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً لتوضيح ملابسات الحادثة.