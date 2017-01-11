بالفيديو.. تصادم عنيف بين سيارتين فارهتين في جدة وتوقعات بدفع شركات التأمين مبالغ ضخمة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تصادم عنيف بين سيارتين فارهتين في جدة وتوقعات بدفع شركات التأمين مبالغ ضخمة
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تصادم مروع بين سيارتي فيراري ومرسيدس بجدة، ما تسبب في تلفيات كبيرة للسيارتين.
وتوقع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن تتحمل شركات التأمين مبالغ طائلة تعويضات، للأضرار التي لحقت بالسيارتين.
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الي شروها مو في حاجة التامين ..
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
الله يعوضهم خيير اللهم آمييين مااتخيل الألم ألي يمرون فيه أصحاب السيارات الفارهة،،ماشاءالله تبارك الله يارب ترزقني من فضلك وكل انسان يقرأ كلامي اللهم آمييييين يارب العالمين 🙁 ،،،اتمنى اي انسان يقرأ كلامي المهم مررره إذا شفت انسان رزقه الله فضل وخيرر كثير ادعو له ان الله يبارك له بحلاله ،،وقل ماشاءالله تبارك الله يارب ترزقني مثل مارزقته ،،والدعاء لناس ومحبتهم وعدم الغيره منهم هو سبب النجاح والسعادة ،،اكثر كلمة مكروهه باالعالم وهي ألي سببت الحروب العالمية كلها هي رقم1-الغيرة. ورقم 2-الحسد وشكراً لكم يااعزائي الغاليين♡♥
حكيم[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 6 شهور
يا M512 يشهد الله أنا ومن عرفت نفسي من المطبقين بنسبة خمسين في المئة لنصحيتك إلا إذا كنت سرحان وطاقها هواجيس .. أكيد بتدودهكم سالفة الخمسين في المئة .. تفسيرها هو أني بصراحة أكتفي فقط بماشاء الله أو شيء من هذا القبيل من الأذكار ولكن لا أدعو بالدعاء بالرزق الذي ورد في نصحيتك .
حكيم[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 6 شهور
حين رأيت كلمة ( لنصيحتك ) التي وردت في السطر الأول من تعليقي السابق وكانت مشربكة إملائياً .. قلت ماشي عفا الله عني مؤكد .. استعجال في الكتابة .. لكن أن أكرر نفس الخطأ لنفس الكلمة في السطر الأخير من التعليق مسألة فيها نظر .
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
لكن يااخي العزيز المسألة مسألة حب بدون كرره إذا انت شفت إنسان يبارك لك ماتفرح ؟ولا يحسدك ماتفرح اكيييد راح تفرح إذا هو دعاء لك باالخير فقط
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 6 شهور
وتجيك شركات التأمين ترفع اسعارها على الضعوف عشان تغطي خسايرها من حوادث سيارات الهوامير