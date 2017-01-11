بالفيديو.. تصادم عنيف بين سيارتين فارهتين في جدة وتوقعات بدفع شركات التأمين مبالغ ضخمة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تصادم مروع بين سيارتي فيراري ومرسيدس بجدة، ما تسبب في تلفيات كبيرة للسيارتين.

وتوقع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن تتحمل شركات التأمين مبالغ طائلة تعويضات، للأضرار التي لحقت بالسيارتين.