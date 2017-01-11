بالفيديو..شمس تكشف أسرار عن حياتها الشخصية وعلاقتها بحفر الباطن ! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

دعت الفنانة شمس متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام بطرح اسألتهم للإجابة عليها ، وكشفت شمس من خلال الإجابات عن الكثير من حياتها الشخصية .

وتحدثت شمس عن رد فعلها اذا خانها حبيبها فسوف يكون في نظرها حيوان ،وعند سؤالها عن السلسال الفراشة هل هو من حبيبها ردت ” مابقول كل شي والسلسال الفراشه اتقطع قلبي يتقطع عليه خلي حاجة تجذبكوا”

ونفت شمس ماتردد حول كونها باكستانية ، مؤكدة أنها ولدت في حفر الباطن فهي مسقط رآسها، بالرغم أنها لم تقوم بزيارتها ولدت بها فقط وأكدت ” والله ماباكستانية ماانا هندية انا عربية بنت اصل بنت قبيلة”

وعن المثاليين قالت شمس : ليس بدوري احاسب اى انسان على ميوله اذا كان لا يأذي أحد ” ،مضيفة انها تقريبا كل يوم يتقدم لخطبتها رجال أعمال ، لكنها لاترغب الزواج بتلك الطريقة .

وسألت احدى المتابعين ؛ هل شمس تتعمد الاغراء في كليبتها فردت الفنانة عليها قائلة :” الاغراء يعتمد على العين اللي شافت اوقات البس النقاب اتغازل مجتمع يقول يغريني ماوراء النقاب ” .

وعن زوجها ، قالت : زوجي شخص مهم صعب يكون شيال شنطة وهو معروف جدا ترضون أن زوجي يتعرض الشتائم لانه متزوج فنانة مثل مريم حسين ، وعلى الرغم اني انفصلت عنه وممكن نعود لبعض مرة أخرى لكني لا افصح عن اسمه لأنه ابن شيوخ ولان المجتمع مختلف يهاجم الذي يتزوج فنانة ”

وتحدثت عن الزيادة المفرطة في وزنها مؤكدة أنها تعرضت لارتفاع ضغط الدم و اخذت الكورتزون حتى أصبح وزنها 168 كجم ثم بعد استكمال علاجها انقصت وزنها.

ووجهت شمس نصيحة للفتيات الذين يرغبون الزواج من رجل أعمال قائلة” اقبلون الحب والسعادة وليس رجل اعمال ، الأهم الأخلاق ”