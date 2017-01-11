بالفيديو..شمس تكشف أسرار عن حياتها الشخصية وعلاقتها بحفر الباطن ! - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..شمس تكشف أسرار عن حياتها الشخصية وعلاقتها بحفر الباطن !
دعت الفنانة شمس متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام بطرح اسألتهم للإجابة عليها ، وكشفت شمس من خلال الإجابات عن الكثير من حياتها الشخصية .
وتحدثت شمس عن رد فعلها اذا خانها حبيبها فسوف يكون في نظرها حيوان ،وعند سؤالها عن السلسال الفراشة هل هو من حبيبها ردت ” مابقول كل شي والسلسال الفراشه اتقطع قلبي يتقطع عليه خلي حاجة تجذبكوا”
ونفت شمس ماتردد حول كونها باكستانية ، مؤكدة أنها ولدت في حفر الباطن فهي مسقط رآسها، بالرغم أنها لم تقوم بزيارتها ولدت بها فقط وأكدت ” والله ماباكستانية ماانا هندية انا عربية بنت اصل بنت قبيلة”
وعن المثاليين قالت شمس : ليس بدوري احاسب اى انسان على ميوله اذا كان لا يأذي أحد ” ،مضيفة انها تقريبا كل يوم يتقدم لخطبتها رجال أعمال ، لكنها لاترغب الزواج بتلك الطريقة .
وسألت احدى المتابعين ؛ هل شمس تتعمد الاغراء في كليبتها فردت الفنانة عليها قائلة :” الاغراء يعتمد على العين اللي شافت اوقات البس النقاب اتغازل مجتمع يقول يغريني ماوراء النقاب ” .
وعن زوجها ، قالت : زوجي شخص مهم صعب يكون شيال شنطة وهو معروف جدا ترضون أن زوجي يتعرض الشتائم لانه متزوج فنانة مثل مريم حسين ، وعلى الرغم اني انفصلت عنه وممكن نعود لبعض مرة أخرى لكني لا افصح عن اسمه لأنه ابن شيوخ ولان المجتمع مختلف يهاجم الذي يتزوج فنانة ”
وتحدثت عن الزيادة المفرطة في وزنها مؤكدة أنها تعرضت لارتفاع ضغط الدم و اخذت الكورتزون حتى أصبح وزنها 168 كجم ثم بعد استكمال علاجها انقصت وزنها.
ووجهت شمس نصيحة للفتيات الذين يرغبون الزواج من رجل أعمال قائلة” اقبلون الحب والسعادة وليس رجل اعمال ، الأهم الأخلاق ”
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8418 ] نشر منذ 6 شهور
☺😏 ومن قال لكم ان أخبارها تهمنا
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 6 شهور
آهااا أجل بنت قبيلة😂😋 .. بس يمكن ما أضفتي أسم قبيلتك ف البطاقة
سلميلي ع القبائل.
……….
شمس تكشف أسرار عن حياتها الشخصية😂😋
أمس تسخرين من أهلام ومريوم وبقبيس لأنهم يتكلمون ع حياتهم الشخصية
واليوم رحتي تتكلمين عن حياتك الشخصية .. هذا ويش نسميه ي ثمث😋؟
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 6 شهور
لا ياشيخة اهم شي الاخلاق والله انك كذابة انتي وغيرك من الفنانات ماتتزوجون الا رجل اعمال عشان الفلوس
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 6 شهور
مؤكدة أنها ولدت في حفر الباطن فهي مسقط رأسها.
……
وخير إذا أنولدتي ف حفر الباطن .. البلد مسقط رأسك مو جنسيتك وأصلك .
تبغين تتلصقين ف السعودية بأي وسيلة .. لا وبعد بنت قبيلة كملت.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13432 ] نشر منذ 6 شهور
آخر همي
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
يا صبر الأرض .
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
دعت الفنانة شمس متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام بطرح اسألتهم للإجابة عليها
…..
عز الله أنك خدمتي ( الملاقيف ) خدمة العمر وقصرتي عليهم العنوة
وكفيتيهم التعب والكرف والتنبيش وراك ورحتي ( تلفزيون ) الكل يتفرج
ع أمورك حياتك “مجاناً”
ولكن للعلم ترى 99% من سوالف النساء خرطي😛
….
اللي ف أمها خير توجه لي سؤال خاص وتشوف ويش راح أعمل فيها
هذا اللي ناقص أصير كتاب متاح القراءة للجميع وأخلي نفسي حديث
المجالس لمن هب ودب .
زينة المرأة ( العقل والرزانة ) وتحفظ أسرار بيتها ولاتظهر ولا حرف
كم من وحدة نكبت نفسها وخربت بيتها بلسانها النساء معروفات
فيهن اللي تغار وفيهن الحاقدة وفيهن الحاسدة وفيهن اللي تجتمع
فيها جميع الصفات السابقة وهوايتهن تخريب البيوت وغالباً ماتقدر
تخرب بيتك إلا بعد تأخذ علومك من فمك لذلك خليها مثل ( الكلبة🐕 ) تتعب
وتكرف وراك وتنبش وتتجسس عشان تأخذ علومك.
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
مضيفة أنها تقريباً كل يوم يتقدم لخطبتها رجال أعمال
…..
أنا أقول ويش زحمة هالسيارات ف حيكم أثاريهم الخطاطيب
…. أبوك ي الفقشششش😛
سبحان هذا طبع ( بعض ) الحريم إذا ماتفقش😛ماترتاح
حتى بعد تتزوج إذا سألتها كيف تم الزواج بتعطيك رواية عجيبة
عكس الحقيقة تماماً .. بعضهن هي اللي تخطب الرجال وتدفع المهر
وتأثث البيت ولكن تفهم الناس رواية ثانية😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
جوري علامتس تعلقين ع إيميلين
والصراحه انتي موهبه مدفونه انتي مرتبطة ي الجوري ( يعني متزوجه) اذا لا ابخطبتس ع سنة الله ورسوله بتوافقين علي ترا انا ع دين وخلق وشجاع ومقدام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 6 شهور
وهم طلبتك طلبه ولا تفشلني
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
تم ي المحرومة وماعاش من يفشلتس آمريني بس
روزا[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 6 شهور
وهم الله يرزقك من واسع فضله ويوفقك
ويرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك وتسعدها
عزالله ان قلبك ابيض ونظيف ورايتك بيضاء
الى الامام سررررررر هههههههههه احس اننا في سريه جيش
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههههههههه آمين ي روزا واياتس يارب اجمعين
والله ي روزا انتي لتس عندي شان تسبير ي بعد راسي
وانتي والله اللي قلبتس ابيض طاهر بعيده عن الحقد مهما كانت الظروف وفيتس طيبه عجيبه ويعجبني فيتس
قوة باستس ماتنكسرين بسرعه جعل ربي يكسر روس عدوينتس
وتحياتي القلبيه لشخصتس الكريم من وهيم الأيتام
روزا[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 6 شهور
شكرن شكرن وهيم ربي يسلمك ويعافيك
على راسي والله
روزا[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 6 شهور
ي وهم الله لايجعل في قلبي حقد ولاضغينه ع احد انا واجهت اذيه من ناس اعرفهم عز المعرفه وقرابه ماحقدت عليهم تبيني احقد ع كلام تعليقات وناس ماعرفها ولاتعرفني معصي يهزني شين هههههههه تبقى روزا شامخه خخخخخخخ
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
راستس سالم ي روزا وعلمتس غانم جعلتس تسلمين وانتي جبل ي روزا مايهزتس الريح ي بعد راسي 👍
روزا مافقدتوا انسانه عزيزه على قلوبنا والله العظيم انها فاكهة الصحيفه عسااااها سالمه وغانمة اللي هي ملااااااك هذا رابع أسبوع فاقدها ولها وحشه قسم بالله ان شاء تكون بصحة وعافيه وتطل علينا وفقدها صعيب علينا 😔
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
وينتس ي المحرومة جعل ربي يحرم وجهتس عن النار طلبتيني وهجيتي وينتس تس تس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 6 شهور
تسلم يا وهم. قول وفعل. طلبي تتسامح مع ابو فارس. والعفوا من طبع الكبار و الصفح من طبع الكرام وانتم اخوان ولا نخرج من الدنيا الى بالكفن
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 6 شهور
روزا. ابو فارس. وهم. غرام. طلبتكم طلبه ولا يرد الطالب غير. البخيل تتسامحون. وتصفون القلوب والعفوا و من. طبع الكبار. و الصحف من شيم الكرام. قولوا تم وابليس دور و به كثيره فجتنبوها عليكم الله. تتتسامحون.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 6 شهور
يالمحرومه وهم مسامحه من اول يوم اختلفت معه وعلى شان خاطرك ، أقول تراني مسامحك ياوهم الايام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 6 شهور
يا وهم هذء كلام ابو فارس قد ع سامحك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13432 ] نشر منذ 6 شهور
المحرومه الله يجعلها في موازين أعمالك ويسعدك ويعطيك من خيري الدنيا والأخره فعلا انك إنسانه متواضعه وتستاهلي الدعاء ربي يحفظك يالغاليه ولا يحرمنا طلتك ..
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
ي المحرومة الله يسامح ابوفارس وغيره دنيا وآخره وتأكدي بل ثقي ثقه تامهه انه مافي قلبي اي حقد او كره اوزعل ع اي احد كلنا نخطي ي المحرومة وانا اخوتس واحيانا تزل ألسنتنا ع بعض ولكن من غير قصد ف الواجب علينا جميع احترام بعض وحتى لو اخطا عليك زميلك او زميلتك ف الصحيفه نبهه وقوله ي فلان او ي فلانه انت تراك اخطيت علي وانا ماارضى ب هالشيء افضل من انك تسيء له بكلام قوي وثق ثقه تامه انه بيجيك ويعتذر منك اما انك اذا قابلت الاساءة بالإساءة ماراح تطلع بنتيجه عشان مايصير تشنج وقطيعه زي الحين شوفوا الحين الصحيفه مالها طعم زي اول اول حبايب ناخذ ونعطي مع بعض وتعليقات حامية نشعلل فيها الصحيفه والحين كل واحد في حاله شفتوا الدنيا شلون ،،،
انا اعتذر لكل شخص اخطيت عليه في الصحيفه ومسامح كل شخص أخطا علي والمسامح كريم وأرجو من الجميع السماح والصفح ،،، الله سبحانه وتعالى يغفر للمذنب اذا تاب وحنا بشر مانسوى شيء عند الله مانصفح لبعضنا ف لاخير فينا اجل
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8418 ] نشر منذ 6 شهور
وهم وانت هنا قاعد تخطب وانا قد حجزتكك واعتبرتك بعلي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
المحرومة الله يرحم والديتس ويجزاتس عنا خير الجزاء
المحرومة انتي تراتس لتس قدر خاص عندي وكلكم تراكم اخواني ووالله اني لادخلت الصحيفه وشفتكم جميع بدون استثناء استأنس وارتاح نفسيا خلاص تعودت عليكم وانا احبكم حب ف الله ماقدر ع فرقاكم صرت جزء منكم وانتوا صرتوا جزء مني ،،، جمعتنا هالدنيا الفانيه ب هالصحيفه كل واحد منا ف ديره من ديار مملكتنا الحبيبه ع الاخوه والموده والاحترام نتشارك ونبعد هموم الدنيا عنا مع بعض ف التعليقات
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههه ي حبي لتس انتي ي المشاغبة انتي الله يهديتس ماجبتي تقدمني رسمي وانا اخاف ع عمري واخاف يفوتني القطار ماتشوفيني قاعد أخطب لنفسي هنا 😂😂😂😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
فشلني هالجوال هههههه ماجيتي تقدمتي الحين يقولون الناس مايعرف يكتب 😁
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8418 ] نشر منذ 6 شهور
قاعدهه أكتب المعرؤض عشان القطار مايفوتنا كلناا
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ..
أي والله وانا نفس الشي تعودت عليكم وبس اجي عشان اهذرر معكمم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
لاتعليق..
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
ايه ياسووم ..بعلس هاه ..ولا.. الرفيق ااحرش ..الله يرزقني بوحده احلى منس عشان اغبنس ..هههههههههههههههه
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8418 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ..
امين الله يرزقكك بأربع نسسوان .. ويطيب خاطركك بهن ,, ^_^ ’,
..
هو انا بنغبن بس يلا بصبر ههههههههههههههههه
الاسمر[ عدد التعليقات: 4434 ] نشر منذ 6 شهور
من راقب الناس مات هما بعض الرودو بلشو فيها وهي مدرت عنهم الله يهديكم بس
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
والله ياانتم فاضين قلبتوا الوضع مغازل ههخخ
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
انا في وجه الله من الاربع ..هذا دعوه علي وحده وطاعون ..ههههههه
alfahad41[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 6 شهور
صدقت يا وهم ملاااك لها مده وكذالك جنوبيه قحطانيه والقرني لهم كم يوم مالهم صوت
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2613 ] نشر منذ 6 شهور
الله يصلحتس ويهديتس
لكن اعجبتيني انك تلاعنتي مع احلام لين طاح اللي في راسها
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
أحلام تزوجت قطري سباق رالي وهوشيخ من قبيلة الهاجري بزنس مان
مريم حسين تزوجت سعودي فيصل الفيصل رجل أعمال عارض أزياء
بلقيس تزوجت سعودي من أصل حضرمي باهديلة رجل أعمال
وأنتي تزوجتي ابن شيخ
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
هل سبق لزوجك الزواج من قبل ياشمس
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
بلقيس زوجها متزوج من قبل سعودية وعنده بنت ……….
مريم حسين سبق لها الزواج
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
أكثر رجال الأعمال متزوجين ومطلقين وبعدين يتزوج فنانة وتقول أنا أول شمعة في حياتة
سواء كانوا ممثلين أو مغنيين
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
قبيلية وسعودية ميييين شمس كذبة ياكبرهااااا كبراه
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
دين وخلق مشيناها لكن شجاع ومقدام كثر منها يا وهم الأيام
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
وش الخيانة ياوهم الايام أسوووم تعتبرك بعلها وأنت تخطب غيرها صحيح ياعيب الشووووم
قايل من الاول الرجال مالهم أمان
نجلاء[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 6 شهور
M512 ههههههه انت تشوف ذابحهم الجفاف العاطفي مايصدقون خبر يقلبونة غزل الله لايبلانا مو معقول نبي نقرأ التعليقات على الخبر مانلقى الا معرفات تميلح وتتغزل في بعضها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 6 شهور
يا معلقين بالله فكونا من الكلام اللي. ما منه مصلوح
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8418 ] نشر منذ 6 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الي التعليقات ماتناسبه لايقراها ويتعب نفسيته ،،
يكتفي بالخبر بس ،،،