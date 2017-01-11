"جامعة الطائف" تنفي صحة القائمة المتداولة لأرقام الراسبين في الرياضيات - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكدت جامعة الطائف أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص تذمر بعض طلاب الجامعة من نتيجة مادة الرياضيات عبر هاشتاق (#جامعةالطائف700رسوب_رياضيات) غير صحيح.

وقالت الجامعة، إنها ملتزمة بسياسة الجود في التعليم ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي وآليات تقويم ومراقبة الاختبارات، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار فإنه من غير المتوقع أن ينجح جميع الطلاب في أي اختبار.

وأضافت أن نسبة الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات في مقرر الرياضيات هذه السنة التحضيرية تعتبر طبيعية وقد تراوحت هذه النسب في مسار السنة التحضيرية المختلفة بين 84% في أعلاه و66% في أدناه، وذلك حسب مقررات مادة الرياضيات للسنة التحضيرية للطلاب المنتظمين في الفترة الصباحية في كل من مساراتها.