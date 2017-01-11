المواطنة "أم أحمد" تروي ملابسات عرض تزويج ابنتها من البطل "عواجي" واتصال عائلته - صحيفة صدى الالكترونية

المواطنة “أم أحمد” تروي ملابسات عرض تزويج ابنتها من البطل “عواجي” واتصال عائلته
روت المواطنة أم أحمد؛ صاحبة عرض تزويج ابنتها من العسكري جبران عواجي بطل حادثة حي الياسمين بالرياض السبت الماضي، تفاصيل وملابسات عرضها الذي تناقلته وسائل التواصل بشكل موسع بين مؤيد ومعارض.
وقالت أم أحمد في تفاصيل الواقعة، ما حدث أن المقطع الذي رأيته أثار إعجابي وتمنيت أن يكون البطل جبران عواجي؛ أحد أبنائي أو زوجاً لابنتي، وأبلغت ابنتي عُلا ٢٢ عاماً بالفكرة، ولم تصدق في البداية، وعندما أكّدت لها جديتي وافقت دون تردّد، وقالت لي بالحرف الواحد “اللي تشوفينه مناسب افعليه وأنا معك”.
وتابعت أعشق وطني وأتمنى أن أفتديه بكل ما أملك، ولذلك لم أتردد في الاتصال بزوجي وإبلاغه بذلك فوافق على القرار، وقال “أتشرف أن يكون جبران ولداً من أولادي”، فنقلت رغبتي لأحد اصدقاء العائلة الدكتور عبدالله التنومي؛ الذي نشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي مذيلاً برقم هاتفه؛ ليكون الوسيط في حال تمّ الزواج.
وأشارت عن ردة فعل جبران؛ قالت: سمعت أن أحد أقاربه اتصل بالدكتور التنومي؛ ليتأكّد من صحة الخبر فقط، ولم يعاود الاتصال بعد ذلك، في حين بلغني أيضاً، اليوم، بأنه عاقد قرانه وأتمنى له التوفيق على أيّ حال.
alfahad41[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 6 شهور
دخلتي نفسك في دوامه جزاك الله خير على الرغم اننا نعرف انه من حبك لوطنك قلتي هذا
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 6 شهور
ماله داعي تدللي على بنتك و ترخصيها
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههههه بالله وتشاورين البنت وابوها والعريس ماعندة نية ابد وش استفدتي الحين غير انك احرجتي بنتك
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5341 ] نشر منذ 6 شهور
ي أم أحمد .. عواجي بطل ماقلنا شئ
لكن تصرفك غلط ” عيب ” الوحدة تعرض نفسها ع رجل
ف الحديث ” إذا أتاكم ……… الخ
ولنفرض أنه تقدم لبنتك بطولته وشجاعته ماتكفي !
الركيزة الأساسية ف الرجل واللي حث عليها الدين هي ( الدين والأخلاق )
وأنتِ ماتعرفين عنه شئ إلا شجاعته وطرتي ف العجـة .. أركدي الله يهديك.
( بغض النظر ) عن البطل عواجي …… الشجاعة بدون دين وأخلاق ماتكفي.
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
أم احمد مصممه تعطيه بنتها 🙄،،،
جد ماينفع هالاسلوب يمكن ماعاد يجي للبنت نصيب ،
بسبب هالعرض المبالغ فيه ،،
دام الرجال عنده عروس لاتحرجينه اكثر وخليه بحاله ,,,
والله يرزق بنتك ببطل ثاني ،،
شوفو زميله الشراري يمكن بعده عازب 🤐
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5341 ] نشر منذ 6 شهور
ولذلك لم أتردد في الإتصال بزوجي وإبلاغه بذلك فوافق على القرار
…….
يعني أنتِ اللي ” مقررة ” وإتصالك بزوجك “شكليات” تمام عشنــا وشفنـــا حريم آخر زمن.
وياليتك مقررة ف موضوع عادي كان قلنا مايخالف ونسلك لك
سبحان الله أنا من شفتك مرتزة عرفت أن السالفة وراها حرمة وصدق ظني.
الرجل عند بعض النساء عبارة عن ( مزهرية )
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15483 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه اكيد جبران صار حصان. ولا عد يحس بأي وجع الله يهديك يا ام احمد ما تدرين الرجال مرضى وعلى فراش الموت. لحد ما. يسمعون طاري الزواج همن يتشافون. ويطيبون سبحان الذي يحي العظام وهي رميم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15483 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه يا ام احمد لاعد تعيدينها ماتدرين ان هنا فيه ناس. عيونها تدور. تبكي وتشكي
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8416 ] نشر منذ 6 شهور
هبالهه والله .. 🙂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15483 ] نشر منذ 6 شهور
يا جبران تزوج الثنتين. في يوم واحد مثل ما واجهت الارهابين في وقت واحد العدد نفسه
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
هههههه لست محرومه ،،،
صادقه الحين محد قده جالس ينخطب ،،
وحتى لما يتزوج كل مابيتزاعل مع مدامته بيذكرها ببنت أم احمد ,,,
وبيقول ليتني اخذتها 😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
اهلًا غرررام نورت الصحيفه فيتس وحياتس من جديد وانتي 👍😃
وانتي يام احمد مايصير تسوقين وتحرجين ع بنتس ب هالطريقه لوانتس شفتي لتس خطابه تسان حفظتي ماء وجهتس شوي والله يهدي كل خبلى آمين
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
ليتني انا اللي ذبحت الإرهابيين تسان هالحين العروض تنهال علي وطب واختار وتنق ي وهم لكن مااااااش حضي ابوتسلب 😁
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
هلا وغلا وهم ،،،
النور نورك ي أطيب قلب 💐
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15483 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههههه هاه يا ام احمد هذا وهم اول. الميتين يقول ياليتني كنت. مكانه تذكرت درس الحجاج في المطالعه ليتني كنت معهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15483 ] نشر منذ 6 شهور
حظك زين يا وهم
القرشي[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 6 شهور
العريف جبران العواجي وزملائه قاموا بواجبهم نحو وطنهم ومواطنيهم وجزاهم الله خير
على ذلك : أما التمجيد والمدح الزائد عن حده فهذا هو الذي لا يعقل والأخت الكريمة أم
أحمد أحب أن أذكرها بأن هناك أبناء لنا على الحد الجنوبي لو صورت تضحياتهم وبطولاتهم
من أجل حماية الوطن وحمايتنا لفاقت بطولاتهم وتضحياتهم ما قام به العريف جبران وزملائه
أضعاف مضاعفة ولكن سامح ألله الإعلام على تقصيره في إبراز تلك الملاحم وتلك البطولات
وتلك التضحيات ألتي يقدمها أبنائنا على الحد الجنوبي … أللهم أنصرهم وأحفظهم ياكريم .
ali[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 6 شهور
انتي مية مية كلام سليم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15483 ] نشر منذ 6 شهور
الله ينصرهم عاجلا غير اجل. الحد الجنوبي معروف ولا يحتاج يكفي ان كل يوم شهد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15483 ] نشر منذ 6 شهور
الوطن. امنه واحد كلاهم يشد بعضه بعض
روزا[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 6 شهور
عاد ماسوت شي غلط ام احمد وش بلاكم انتم عليها
اخطب لبنتك ولاتخطب لولدك هذي قاعده معروفه
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
تواصلة مع صديق العائله ………!!!!
ة[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 6 شهور
يا القرشي
جبران ماقصر وبيض الله وجه
وكذلك رجال الحد الجنوبي متاكد بانهم ادوا اكثر مما قام به جبران وزملائه
ولكن الاعلام لدينا لديه توجهاته الفكرية !?!
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
اللي تقول : أخطب لبنتك ولاتخطب لولدك هذي قاعده معروفة
…..
من جدك أنتِ أيهما أولى بالتطبيق الدين ولا القاعدة🤔
الحديث يقول ( أذا أتاكم …….الخ
…..
بعض الناس يشجع ع مثل هذه الأمور ويجرئ الآخرين عليها
عرضها لبنتها تماماً مثل اللي يحثون الوحدة ع رفع قضية عضل
ثم تروح ( سخرية ) ف المجالس أقل شئ يقولون إذا لها نصيب بيأتيها لكنها
أستعجلت لأنها قليلة حياء لو فيها خير ماتمردت ع ولي أمرها.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3739 ] نشر منذ 6 شهور
يعني الخبر صحيح ماهو إشاعة 😂👏🏻👏🏻👏🏻😂😂
هذا هو تطبيق للمثل أخطب لبنتك ولا تخطب لولدك الله يوفق الجميع 🙈🙈🙈
سعيد[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 6 شهور
مافيش فلوس ياحيبيي مافيش فلوس
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
هههههخخخ سلامااات قطع غياار هي اصلي تجاري هخخخ
لايكثر[ عدد التعليقات: 19077 ] نشر منذ 6 شهور
طلع مملك الله يعوض بنتك خير
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2454 ] نشر منذ 6 شهور
عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الي عرض بنته حفصه الصوامه القوامه رضوان الله عليها علي ابوبكر وعثمان رضوان الله عليهم هل هذا الشىء عابها بلعكس اخذها سيد البشر عليه الصلاة والسلام
ابو يزن[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 6 شهور
اقول والله من المهايطه ترا في رجال ع الحد الحنوبي يحارب ن العن من الدواعش الحوثيون ع مدار٢٤ساعه ليش مازوجتيها وعرضتي بنتك شغلة نفاق وهياط ماله لزوم والي الله كاتبه هو الي يسير ماهو بمزاجك. وع هواك.
adel213[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 6 شهور
والله خير ما سويتي .. لكن الزواج قسمه ونصيب
انتي كريمه والعواجي يستاهل
فهد[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 6 شهور
جبران هذا واجبه وماقصر لكن المشكله ان الواحد مايدري عن اللي فالحد الجنوبي.
نواف[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
غريبه والله ماطلع واحد وقال سميت ولدي جبران
شكل …
نواف[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
لكن بيض الله وجه جبران ولو عندي ولد في الطريق قريب سميته كلنا فداء جبران
بنت الغالي🌷[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور
استغفرالله
بعض الناس يجيبون الكلام لنفسهم.
ولد الشمال[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 6 شهور
زوجيني انا شمالي كل يوم اذبح ذيب بالبراري واعلقه واكل كبده نيه
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 6 شهور
يوجد من يستحق ويوجد من هو اشجع من جبران عواجي انهم ابنائنا واخواننا المرابطين في الحد الجنوبي ضحوا بانفسهم دفاعا عن الدين والوطن قبله على راس اخواننا وابنائنا في الحد الجنوبي اللهم انصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك اللهم سدد رميهم وارحم شهيدهم وارجعهم الى اهلهم سالمين غانمين.
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 6 شهور
ابنائنا واخواننا في الحد الجنوبي الله يحفظكم ويحميكم وينصركم على روافض اليمن .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11377 ] نشر منذ 6 شهور
ما قصرتي يا ام احمد وهذا فعل طيب والبطل جبران يستحق وممكن اذا اراد و وفقه الله ان يتزوج بنتك مع زوجته وهذا شي شرعي و طبيعي
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 6 شهور
يابنت الحلال الرجال مقبل على زواج ابعدي عنه وادعي له بالتوفيق في حياته وبنتك الله يرزقها يولد الحلال
الاسمر[ عدد التعليقات: 4434 ] نشر منذ 6 شهور
انتي اديتي واجبك لاكن مالله كتب نصيب
هزيم[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 6 شهور
كلامك يا اخت جوري صح
يام محمد انا من راي ان تصرفك عيب وماله داعي، وليش تذبين نفسك وبنتك على الرجال ، ايه نعم هو صحيح شجاع وبطل بس تعرفين عنه شي ثاني!!!
وجبران الله يوفقه على وجه زواج وخطيبته تنتظره من زمان وصابره على وضعه.
وانتي تجين تعرضين بنتك عليه!
طيب انتي تبين تبنين سعادة بنتك على تعاسة خطيبة جبران ليه!!!!!
ن حرام عليك تكسرين قلب خطيبته، بس علشان تسعدين بنتك!
للاسف يأم احمد هاذي انانيه منك ومن بنتك .
عيب يأم احمد عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب اتقي الله في نفسك.
خلي الرجال في حاله.
محب الوطن[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 6 شهور
تصرف خاطئ فعلا الرجل شجاع وبطل وهذا الشرط لم يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام بل الشرط من رضيتوا دينه وخلقه ونحن لانتهم الرجل بشي . ان شاء الله انه افضل منا لكن اعيد الشجاعه ليس مقياس للرجل في الزواج وغيره ونقدر حبك لوطنك
slman[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 6 شهور
طيب يمكن مايتقدم لها احد ماتدري . ويمكن ام احمد خافت على بنتها يفوتها القطار وتكبر ومايجي لها نصيب فسارعت بتزويج بنتها او تكون ام احمد تحب الشهره انه بنتها زوجتها للعواجي .
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
وأبلغت ابنتي عُلا ٢٢ عاماً بالفكرة، ولم تصدق في البداية، وعندما أكّدت لها جديتي وافقت دون تردّد، وقالت لي بالحرف الواحد “اللي تشوفينه مناسب افعليه وأنا معك”.
…..
قولي قسسسم😂😂
آنتِ أمها وعندك ( جراءة ) عجيبة ع الرياجيل ما أظن البنت لها رأي
وياكثر أشكالك فيه أمهات يغصبون حتى الولد ع الزواج من وحدة
مايبغيها🤔
….
بعض النساء أبتلاها الله بأم ( قشراء ) تعاملها معاملة جواري
وتتدخل ف كل صغيرة وكبيرة من أمور حياتها وتلغي شخصية
بنتها تماماً .. حتى بعد تتزوج البنت ماتخليها ف حالها وراها
تتدخل حتى بينها وبين زوجها الين تهد بيتها فوق رأسها
قطيعة الله يزيل هالعينة من الأمهات من ع وجه البسيطة.