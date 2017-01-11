رئيس الباطن .. سنقاضي حمودي أمام الفيفا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن أنه لا يوجد أي تواصل من جانب محترف النادي، المصري أحمد حمودي الغائب عن معسكر الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكشف الهويدي في مداخلة لقناة “برو سبورت” أن اللاعب لا يريد التواصل مع الفريق، لافتاً إلى أن الباطن خاطب لجنة الاحتراف بخصوص غياب اللاعب بدون إذن، كما يستعد النادي لرفع القضية للفيفا ضد اللاعب قريبا.

وعن وجود أي اتصالات من جانب النادي الأهلي المصري – الذي ترددت أنباء عن مفاوضاته مع حمودي – نفى رئيس نادي الباطن وجود أي اتصال من جانب النادي المصري.

وأضاف الهويدي أن الباطن يبحث حالياً عن بديل للاعب، سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة، فيما سيتحول حمودي للاعب استثمار.