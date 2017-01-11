مغتصب التلميذة ذات الـ 7سنوات يعترف: «أخويا عمل معايا كدا وأنا صغير وجالي عقدة نفسية» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أحالت السلطات المصرية أمين معمل بإحدى المدارس بمدينة بنها -شمال القاهرة- إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 7 سنوات داخل منزلها.

كانت الشرطة تلقت بلاغا من “شيماء ع ع” بائعة فاكهة، بأنها أثناء تواجدها خارج المنزل أبلغتها ابنتها “عزة م ن” 7 سنوات، تلميذة بالصف الأول الابتدائى بإحدى مدارس بنها، بأنه حال عودتها من المدرسة ولدى دخولها المنزل، فوجئت بشخص مجهول يدخل خلفها، وقام بالتحرش بها والتعدى عليها جنسيا وفر هاربا، وتم تحويل الطفلة لمستشفى بنها العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها ورد التقرير الطبى يفيد بوجود آثار تعدى على غشاء البكارة، وأوصى بعرضها على الطب الشرعى.

وكشفت تحريات الشرطة أن المتهم يدعى “أحمد ع ا” أمين معمل بمدرسة ببنها، مقيم بمنطقة المجنى عليها، ويعانى اضطرابا نفسيا ويتردد على العيادات النفسية للعلاج، وأضافت بقيامه بارتكاب وقائع تحرش بأماكن التجمعات، وكذا صدور قرار من محافظ الإقليم بوقف المتهم عن العمل برقم 1084 لسنة 2016 لمدة ستة أشهر، نظراً لثبوت واقعة تحرش جنسى بإحدى الطالبات بالصف الخامس “لم تقم المجنى عليها بالإبلاغ عن الواقعة”.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحتها، وأنه تتبع الطفلة عقب خروجها من المدرسة، وتوجه خلفها وحال دخولها المنزل قام بالدلوف خلفها وتحرش بها وفجر المتهم مفاجأة مثيرة باعترافه في التحقيقات عن سبب قيامه بهتك عرض الطفلة قائلا “أخويا عمل معايا كده وأنا صغير وهتك عرضى وأصابنى بعقدة نفسية” وحاولت قبل ذلك هتك عرض تلميذة بالمدرسة إلا أننى لم أتمكن من ذلك، وضبطنى زملائى قبل أن أتحرش بها فى حمام المدرسة، وكانت تلميذة بالصف الخامس الإبتدائى.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة، أمر مصطفى يوسف وكيل نيابة قسم أول بنها، برئاسة المستشار إيهاب شكرى رئيس النيابة، بحبس المتهم 4 أيام ووجه له تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة، وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما، وأحاله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية للمحاكمة.