"الصحة" تكشف عن مبادرات تطويرية لمراكز الرعاية الأولية - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

كشفت وزارة الصحة عن إطلاقها العديد من المبادرات الهادفة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة خدماتها، بما يتماشى مع رؤية 2030 ويسهم في رفع كفاءة الأداء لهذه المراكز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إحدى هذه المبادرات هي العيادات الاستشارية التخصصية في المراكز الصحية؛ حيث يعمل حالياً (69) مركزاً استشارياً في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف الصحة (180) مركزاً بالعام 2017م، يتم من خلالها تقديم خدمة أطباء أسرة والتخصصات الطبية الرئيسية: (باطنية، جراحة عامة، أمراض النساء والولادة، أطفال، الرعاية النفسية)؛ وذلك قبل التحويل للمستشفيات؛ بهدف التسهيل على المراجع عبر توفير الطبيب المختص في المركز الاستشاري؛ بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات، ولسهولة الحصول على الموعد في فترة بسيطة، وتخفيف الازدحام في المستشفيات، ورفع كفاءة المراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيد من خدماتها ورفع كفاءة التدريب.

يذكر أن الوزارة خصصت مؤخراً عدداً من المراكز الصحية المناوبة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ منها ٢٧ مركزاً تعمل على مدار ٢٤ ساعة، و١٥١ مركزاً تعمل لمدة ١٦ ساعة، إضافة إلى ٦ مراكز تعمل لمدة ١٢ ساعة، ويوجد أيضاً ٤٩٦ مركزاً تعمل بنظام الاستدعاء، ولمعرفة أسماء هذه المراكز يمكن زيارة موقع الوزارة.