عودة العمالة المنزلية الإثيوبية للمملكة خلال الشهر الجاري والتكلفة 6500 - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تعتزم وزارة العمل ممثلة في قطاع استقدام العمالة المنزلية، إعادة استقدام العمالة المنزلية من دولة إثيوبيا خلال الأيام القادمة، وذلك بعد توقف استمر أربع سنوات.

وقالت مصادر إن تكلفة استقدام العاملات الإثيوبيات ستتراوح –وفقاً للاتفاقية الجديدة- بين 6 آلاف و6500 ريال، مشيرة أن العقد مدته سنتان مقابل راتب شهري قدره 800 ريال.

يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أكد مؤخراً أنه سيتم التوقيع مع 4 دول إفريقية لاستقدام العمالة المنزلية خلال الربع الأول من العام الحالي.