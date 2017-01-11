عودة العمالة المنزلية الإثيوبية للمملكة خلال الشهر الجاري والتكلفة 6500 - صحيفة صدى الالكترونية

عودة العمالة المنزلية الإثيوبية للمملكة خلال الشهر الجاري والتكلفة 6500
تعتزم وزارة العمل ممثلة في قطاع استقدام العمالة المنزلية، إعادة استقدام العمالة المنزلية من دولة إثيوبيا خلال الأيام القادمة، وذلك بعد توقف استمر أربع سنوات.
وقالت مصادر إن تكلفة استقدام العاملات الإثيوبيات ستتراوح –وفقاً للاتفاقية الجديدة- بين 6 آلاف و6500 ريال، مشيرة أن العقد مدته سنتان مقابل راتب شهري قدره 800 ريال.
يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أكد مؤخراً أنه سيتم التوقيع مع 4 دول إفريقية لاستقدام العمالة المنزلية خلال الربع الأول من العام الحالي.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 6 شهور
جهزو لهم السواطير
صداوي[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 6 شهور
ايواااه ردينا علي يطير يلي
زائر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور
😭😭😭😭ياويلنا ويلاه
خالد[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 6 شهور
احسن الله عــــزاء من يستقدم اثيوبية مقدما
مالقيت يامكتب الاستقدام الا اثيوبيات قتلت الاطفال وكبار السن هذا غير انهم اوسخ عماله واقذرهم
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور
خارشتن ولد عمي قام من النوم من صياحها يحسبها ذابحتن امه
يقول طولها مترين وجثه وتروع وتصاايح تموتي تموتي تموتي
ويحسبنها تذبح امي وتصلخها وتقول هالكلام جاء يعدي لقاها تبكي وتضرب البيبان وتكسرها ميت لها قريب في دولتها ونكدت عليهم
alfahad41[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 6 شهور
ياجماعه الاثيوبيه اذا مسلمه وعقليتها زينه افضل من اي جنسيه
عندنا ثلاث في ثلاثه بيوت كل وحده تقول الطيب عندي كل منهم افضل من الاخرى بس تعاملنا معهم طيب جدا وفيه منهم اللي لها اكثر من سبع سنوات معنا
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
6500ريال على الطلاق ثلاثة ان ريالين كثيرة عليهم بعدين مين المنتحر اللي يجيب خدامة حبشية
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
قمة الغباء ألي بيدخل ببيته شغالة اثيوبيه ؟!المفروض انتم ياقطاع استقدام العمالة المنزلية تسون إجراءات احترازية واختبارات على نفسيات الخدم قبل دخولهن لبيوت الناس عشان ماتحدث كوارث لايحمد عقباها .