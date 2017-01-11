تعرض 3 دبلوماسيين سعوديين في نيبال للاعتداء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تعرض 3 دبلوماسيين سعوديين في العاصمة النيبالية كاتمندو للاعتداء داخل إحدى المجمعات السكنية، دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح السفير السعودي في نيبال عبدالناصر الحارثي، أن الدبلوماسيين تعرضوا للاعتداء قبل شهر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في حينه.

وأضاف السفير أن المعتدين كانوا من العمالة النيبالية ويعملون حراس أمن في المجمع رغم عدم تخصصهم في الحراسات الأمنية، وألقي القبض على مجموعة منهم، وأن السفارة في انتظار نتائج التحقيق لمعرفة الأسباب والملابسات.