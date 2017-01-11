الحج : ترسل خطابا لـ "الخارجية " لدعوة إيران للتنسيق حول الحجاج الموسم القادم - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

قال مصدر في وزارة الحج والعمرة أن الوزارة أرسلت خطابا لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني موقعا من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، بشأن دعوة إيران للتنسيق حول الحجاج الإيرانيين للموسم القادم، موضحا أن الخطاب أرسل لوزارة الخارجية بالمملكة لتوصيله عبرها إلى الجهات الإيرانية، أو عن طريق المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة وتسليمه لمندوب إيران في المنظمة الأممية.

وأكد المصدر أن المملكة ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين دون النظر إلى جنسياتهم وانتماءاتهم المذهبية مشيرا إلى أن الضوابط المطبقة لكل حجاج الدول الإسلامية ومنهم الحجاج الإيرانيون؛ تتضمن أعداد الحجاج لكل دولة والخدمات المقدمة، وفريق العمل المرافق للحجاج، مع حرص المملكة على تطبيق الأنظمة والتعليمات لتيسير الحج والعمرة على أكمل وجه. حسب عكاظ .

وكانت وزارة الحج والعمرة خاطبت 80 من نظيراتها في دول العالم الإسلامي بما فيها إيران للترتيب لبعثات حج هذا العام، وأكد رئيس مطوفي حجاج إيران أن الوزارة أرسلت دعوة لوفد شؤون حج إيران لمناقشة تنظيم قدوم حجاجها وإسكانهم وترتيب تنقلاتهم وتعتمد الوزارة منهجية شفافة لتسهيل إجراءات الحجاج.