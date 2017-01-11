الحج : ترسل خطابا لـ "الخارجية " لدعوة إيران للتنسيق حول الحجاج الموسم القادم - صحيفة صدى الالكترونية

الحج : ترسل خطابا لـ “الخارجية ” لدعوة إيران للتنسيق حول الحجاج الموسم القادم
قال مصدر في وزارة الحج والعمرة أن الوزارة أرسلت خطابا لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني موقعا من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، بشأن دعوة إيران للتنسيق حول الحجاج الإيرانيين للموسم القادم، موضحا أن الخطاب أرسل لوزارة الخارجية بالمملكة لتوصيله عبرها إلى الجهات الإيرانية، أو عن طريق المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة وتسليمه لمندوب إيران في المنظمة الأممية.
وأكد المصدر أن المملكة ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين دون النظر إلى جنسياتهم وانتماءاتهم المذهبية مشيرا إلى أن الضوابط المطبقة لكل حجاج الدول الإسلامية ومنهم الحجاج الإيرانيون؛ تتضمن أعداد الحجاج لكل دولة والخدمات المقدمة، وفريق العمل المرافق للحجاج، مع حرص المملكة على تطبيق الأنظمة والتعليمات لتيسير الحج والعمرة على أكمل وجه. حسب عكاظ .
وكانت وزارة الحج والعمرة خاطبت 80 من نظيراتها في دول العالم الإسلامي بما فيها إيران للترتيب لبعثات حج هذا العام، وأكد رئيس مطوفي حجاج إيران أن الوزارة أرسلت دعوة لوفد شؤون حج إيران لمناقشة تنظيم قدوم حجاجها وإسكانهم وترتيب تنقلاتهم وتعتمد الوزارة منهجية شفافة لتسهيل إجراءات الحجاج.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11377 ] نشر منذ 6 شهور
ما فيه داعي مراسلتهم فقد انشاو كعبة عندهم في قم واخرى في كربلاء وعدم حضورهم يعتبر عيد عند المسلمين جميعا ليكون الحج هادىء وبلا مشاكل ومسيرات
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 6 شهور
ليش مكلفين روحكم ومسوين لهم قيمة ,بالعكس فكة من جحى غنيمة ,خلونا نرى حج رايق للسنة الثانية على التوالي بعد اربعين سنة من المغثة الايرانية , اضف الى ذلك ان هؤلاء ومذهبهم اول من يشوه الاسلام الحق بل انه ابعد مايكون عن الاسلام فليذهو الى مراقد ائمتهم المزعومين وليفعلو مابدى لهم هناك وليس في الحرم
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
مانبيهم كربلاء والنجف اقرب وماتحتاج باسبورد ولا تأشيرة
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
خلوهم زي السنة الماضية لايحجون الا بشروطنا ..
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
فكة من جحا غنيمة