الأميرة ريمة: الرياضة النسائية جزء من تنويع الاقتصاد .. ونسعى للإهتمام بركوب الدراجات - صحيفة صدى الالكترونية

الأميرة ريمة: الرياضة النسائية جزء من تنويع الاقتصاد .. ونسعى للإهتمام بركوب الدراجات
قالت الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة للشئون النسائية، إنها ترعى جهود مشاركة النساء في الرياضة والتمارين، مؤكدة أنها مبادرة صحية، كما أنها جزء من مهمة تنويع الاقتصاد ومضت قائلة: “مهمتي هي ضمان سقوط جميع قطع الدومينو، لكن قبل ذلك وضعها بشكل سليم”.
وقالت الأميرة أنها ستعمل على زيادة النشاط الرياضي لدى النساء خلال الفترة المقبلة مضيفة أن أحد أهم الأنشطة الرياضية التي تستوجب الاهتمام، هي رياضة ركوب الدراجات، لافتة إلى قلة الاستعناء بهذه الرياضة خلال الأعوام الماضية.وذلك بحسب ما نقلته “صحيفة عكاظ” نقلا عن مجلة “فاست كومباني”.
وأضافت : “هذه الرياضة لن تكون مقصورة على التوسع في دكاكين بيع الدراجات، لأننا سنكون بحاجة للفرد الذي يصلح الدراجات ومتجر بيع ملابس رياضة الدراجات، وربما مجلة عن الدراجات باللغة العربية”.
وأشارت أنه لا يوجد سوى متجر وحيد لبيع دراجات الرياضيين، معلنة عزمها التوسع في رياضة الدراجات بالتعاون مع الجهات الحكومية وشباب رجال الأعمال.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11377 ] نشر منذ 6 شهور
يعني الاميره ناويه تشتري درجات للنساء في النادي الرياضي ؟ ثم ايش معنى الدرجات الهوائيه
بالاول خليهن يمارسن رياضة المشي الى ان ينزل الوزن لكي تستطيع الدراجه حملهن بدون ما يحصل عطل في اطارات الدراجه
ن[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 6 شهور
الافضل ان يكون هناك صالات رياضية مغلقه للنساء
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يوفقهم يارب ..
هزيم[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 6 شهور
الله يوفقك ياسمو الاميره.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 6 شهور
ركوب الدراجات 😂
ابو شلاخ[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 6 شهور
الاستعناء
زائر[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 6 شهور
اليوم عمل وغدا حساب
اعملي ماشأتي فسوف تحاسبين على نواياك واعمالك
الراوي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 6 شهور
الله يكفينا شر القادم مادري وش اللي بيجي بعد عموما القادم فلته يبون يختلط الحابل باالنابل مؤامره فاسده من راحت الهيئه خلاص ماعادفيه شي طيب الله يحفظ اعراضنا وأعراض كل من يقرأوالمسلمين عامه.
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 6 شهور
هذا آخر ماتوصل إليه العلم😂
…
أنا اللي أشوفه طال عمرك بناء أستراحة ف كل حي ليجتمعن فيها النساء
لتبادل ” الثرثرة ” ويكون ملحق بالإستراحة مطعـم.
محمد قورباتشوف[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه دراجة والمرجيحة ممنوعة
سقوط جميع قطع الدومينو؟؟!!!!![ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 6 شهور
يجب على من يطلب شي ان يطبقه على نفسه اولا — فهل سنرى سمو الاميرة راكبة دراجتها في الشارع ؟ ام انها تريد من (الدهماء) فقط ركوب الدراجات
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور
👎👎👎👎👎👎👎👎👎
لا وش رايكم بعد تقلبونها مثل طاش ماطاش الحرمه رجال والرجال حرمه لكي تكتمل الصوره وتتضح اكثر وتكوون في قمة الوضووح للناس جميعا 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الدراجه مو زينه للبنات ،،
لو تتجهز المدارس بصالات رياضيه بيكون شيء مفيد لصحة البنات ،،،
وبعد نوادي رياضيه بالأحياء ب أسعار معقوله بيكون نايس ،،،
alfahad41[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 6 شهور
هل سيكون هناك شوارع للدراجات النسائية ولا انديه مغلقة
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
دراجات بالشوارع ي الفهد مو معقول 😳
السيارات على كذا استر 😂😂
لايكون بيستبدلون مشروع قيادة المراه للسياره بالدراجه 😂😂
alfahad41[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 6 شهور
الاندية النسائية المستورة مهمه للنساء اما الدجه في الشوارع غلط
تخيل القرني ولا ابوفارس ولا وهم يمشون في الشارع ماياخذ الا ام سعيد المطنوخه شاطفته بالدراجه رايحه تسوي رياضه وشوي الا ام خالد شاطفته معوده من الرياضه على دراجتها
عبدالغني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 شهور
ويمكن هذا بعد من الترفيه مثل السينما وحفلات الطرب والمسارح والرقص والوناسة والسهر للصباح في الليالي الملاح تحت ضوء القمر الوضاح في الحدائق والاراضي البراح وتصير الدعوى سماح في سماح بين الشباب وذوات الوشاح والقلوب ترتاح والهم ينزاح الى ان نسمع حي على الفلاح في الفجر قبل الصباح حيث نذهب للإنسداح من الغداة الى الرواح وهكذا تمضي بنا الحياة ياصاح لانجاح ولا فلاح!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alfahad41[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههه
سيكل 26[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
على كذا لازم نستورد دراجات مراتبها مدبلة و..كبيرة عشان تجي على المقاس !!
xxxxlarj[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور
ههاي هالخبر صار مثل خبر بيض الحباري
علاوي علي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور
هذي الانجازات ولا بلاش والحمد لله بهذي اتصور ماحد سبقنا هنا يكمن حسن الادارة وهذا يسمونه ابدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع
حسام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
أين الأميرة ريمة عن مشروع #الجاريات التوعوي، ،
تخرج من المشروع فنيين دراجات، ، ونساء ركبن الدراجات
الجاريات ساهمت في نشر الثقافة على مستوى النساء أيضا، ،
خالدالشهراني[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 6 شهور
الدراجه هاذي للحريم ماتصلح0000000