الأميرة ريمة: الرياضة النسائية جزء من تنويع الاقتصاد .. ونسعى للإهتمام بركوب الدراجات - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

قالت الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة للشئون النسائية، إنها ترعى جهود مشاركة النساء في الرياضة والتمارين، مؤكدة أنها مبادرة صحية، كما أنها جزء من مهمة تنويع الاقتصاد ومضت قائلة: “مهمتي هي ضمان سقوط جميع قطع الدومينو، لكن قبل ذلك وضعها بشكل سليم”.

وقالت الأميرة أنها ستعمل على زيادة النشاط الرياضي لدى النساء خلال الفترة المقبلة مضيفة أن أحد أهم الأنشطة الرياضية التي تستوجب الاهتمام، هي رياضة ركوب الدراجات، لافتة إلى قلة الاستعناء بهذه الرياضة خلال الأعوام الماضية.وذلك بحسب ما نقلته “صحيفة عكاظ” نقلا عن مجلة “فاست كومباني”.

وأضافت : “هذه الرياضة لن تكون مقصورة على التوسع في دكاكين بيع الدراجات، لأننا سنكون بحاجة للفرد الذي يصلح الدراجات ومتجر بيع ملابس رياضة الدراجات، وربما مجلة عن الدراجات باللغة العربية”.

وأشارت أنه لا يوجد سوى متجر وحيد لبيع دراجات الرياضيين، معلنة عزمها التوسع في رياضة الدراجات بالتعاون مع الجهات الحكومية وشباب رجال الأعمال.