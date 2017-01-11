أعضاء شورى ينتقدون ابتعاث مدينة الملك عبدالعزيز غير السعوديين للخارج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ وذلك بسبب ابتعاثها عدداً من غير السعوديين للخارج.

وتساءل العضو الدكتور محمد الخنيزي عن مدى نظامية ابتعاث المدينة لغير السعوديين لدراسة الماجستير والدكتوراه، مطالباً بالاستفادة من العلماء السعوديين في الخارج من ذوي التخصصات المختلفة والمتميزين واستقطابهم للعمل في المدينة .

وقال العضو الدكتور سعيد الشيخ أن موازنة المدينة تضاعفت من 2.1 مليار ريال إلى 4.2 مليار خلال 2015، و90% من الموازنة تصرف على عقود الصيانة والكثير من مخرجاتها العلمية ذات الطابع الأكاديمي منشورة في مجلات دورية غير مجدية.–

وشدد الخنيزي على إدارة المدينة بعمل بحوث علمية تركز على المواضيع التي تحتاجها المملكة في المستقبل، كصناعة الطائرات وإيجاد حلول علمية لمواجهة شح المياه مستقبلاً، وكذلك الإسكان والزراعة والأمراض الوراثية.