أعضاء شورى ينتقدون ابتعاث مدينة الملك عبدالعزيز غير السعوديين للخارج - صحيفة صدى الالكترونية

أعضاء شورى ينتقدون ابتعاث مدينة الملك عبدالعزيز غير السعوديين للخارج
وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ وذلك بسبب ابتعاثها عدداً من غير السعوديين للخارج.
وتساءل العضو الدكتور محمد الخنيزي عن مدى نظامية ابتعاث المدينة لغير السعوديين لدراسة الماجستير والدكتوراه، مطالباً بالاستفادة من العلماء السعوديين في الخارج من ذوي التخصصات المختلفة والمتميزين واستقطابهم للعمل في المدينة .
وقال العضو الدكتور سعيد الشيخ أن موازنة المدينة تضاعفت من 2.1 مليار ريال إلى 4.2 مليار خلال 2015، و90% من الموازنة تصرف على عقود الصيانة والكثير من مخرجاتها العلمية ذات الطابع الأكاديمي منشورة في مجلات دورية غير مجدية.–
وشدد الخنيزي على إدارة المدينة بعمل بحوث علمية تركز على المواضيع التي تحتاجها المملكة في المستقبل، كصناعة الطائرات وإيجاد حلول علمية لمواجهة شح المياه مستقبلاً، وكذلك الإسكان والزراعة والأمراض الوراثية.
W[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 6 شهور
وبعد مايتخرح ويحصل علي الشهاده اللي هوه أصلا مطلعها علي حساب الحكومة يزق عليكم معروفه مافيها كلام
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11377 ] نشر منذ 6 شهور
سبحان الله تبعث الجامعه غير السعودين وتترك ابناء الوطن !!!!!! ايش الحكمه او الفايده التي ستعود على الجامعه او على الوطن من الاجنبي المبتعث ؟
الواقع[ عدد التعليقات: 4743 ] نشر منذ 6 شهور
كل إنسان لديه اخطاء ونرجوا عدم التمادي وإصلاح ذلك
غندور[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 6 شهور
يرجع بالشهادة و يقدم على دولة اخرى
مافيها مدراء متخلفين زي حقين المدينة
ياامة ضحكت من جهلها الامم
alfahad41[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله عليكم اذا صحيح
عبدالله[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 6 شهور
المسؤولين اللي لهم يد في مثل هكذا قرار لابد من فصلهم جميعا. كيف تبتعث واحد غير سعودي على حساب الدولة؟؟؟
الطاؤوس[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 6 شهور
الفساد الإداري من قبل مسئولي المدينة
أين هيئة مكافحة الفساد وين دورها
المطرفي حسين[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله هولاء الذين ارسلو الاجانب للابتعاث مجرمون بحق الوطن والمواطن وحنا ندرس اولادنا درسات عليا على حسابنا الخاص وين التعليم العالي وين الانظمه وين الناس وين العالم وحنا دفعنا دم قلوبنا لاكن وش نقول ربابه عند ذيل بعير
عماد محمد[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 6 شهور
الجامعات تقدم منحا كل سنة لغير السعوديين للدراسة فيها ضمن حصة محددة من مقاعدها، واعتقد ان مدينة الملك عبدالعزيز كجهة بحثية اكاديمية تستقطب ايضا بعض الباحثين المتفوقين من غير السعوديين في حقول علمية نادرة من خلال توفير منح لهم على أن يلتزموا بإجراء ابحاثهم في المدينة وتحت مظلتها. وعلى حد علمي فالمدينة اوقفت ابتعاث باحثيها هذا العام بسبب التقشف.
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 6 شهور
لا بارك الله فيكم ولا في سعيكم
الا هذا الحد وصل الحال المخزي
حسبى الله ونعم الوكيل
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 6 شهور
فضائح نحن بلد … ومسئوليننا غير كفؤ نبتعث الاجانب ونترك ابناء الوطن لعدم الثقه بهم اخطائنا كثيره وفي كل مجال ولو وجدت الكفاءه منذ سنوات لتصدرنا العالم الاسلامي في جميع المجالات لوجود الطاقات البشريه والقدره الماليه وقوه الحرمين الشريفين ولكن نفتقد لكفاءه المسئول والمخطط ونضعف انفسنا ونبحث عن يساعدنا ويوفر طلباتنا ويستغلنا ماليا من اكثر من بلد والله المستعان
نوف التميمي[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 6 شهور
الحمد لله والشكر كيف يبتعث اجنبي عن جد هالبلد بانحدار ههههههههه
شر البليه ما يضحك هههههههه
روشن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 شهور
الا ليتهم يبتعثون الاجانب ويتركون اولادنا وبناتنا والا ماهي الفائدة من وجود اكثر من 30 جامعة عندنا ونبتعث فلذات اكبادنا للضياع والقتل والمخدرات والتنصير ؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب في كل هذا
ذهب مع الريح[ عدد التعليقات: 881 ] نشر منذ 6 شهور
ياقلبي لاتحزن …
أخبار ترفع الضغط …..