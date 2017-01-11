مجهولين يطلقون نار على رجل أمن بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

مجهولين يطلقون نار على رجل أمن بالدمام
اكدت مصادر إن مجهولين أطلقوا النار على رجل أمن من منسوبي قوات الطوارئ مساء الثلاثاء، في حي الفيحاء بالدمام .
وافادت المصادر، أن حادثة إطلاق النار وقعت حوالي الساعة 8:30 من مساء أمس، بالقرب من سكن رجل الأمن، وذلك بعد ترجله من سيارته؛ حيث كان عائداً من عمله بالقطيف، مؤكدة أنه لم يُصب بأذى.
وأوضحت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار، وأن الجهات الأمنية تتابع الواقعة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11374 ] نشر منذ 6 شهور
هؤلاء اتباع ايران يراقبون رجل الامن الى ان يصل الى بيته ومن ثم يطلقون عليه النار
عبدالله[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 6 شهور
لولا الله ثم رجل الامن هذا كان الدواعش دخلوا عليكم يا كلاب.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 6 شهور
الحمد لله على السلامة اللهم رد كيدهم في نحورهم