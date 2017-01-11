مجهولين يطلقون نار على رجل أمن بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

اكدت مصادر إن مجهولين أطلقوا النار على رجل أمن من منسوبي قوات الطوارئ مساء الثلاثاء، في حي الفيحاء بالدمام .

وافادت المصادر، أن حادثة إطلاق النار وقعت حوالي الساعة 8:30 من مساء أمس، بالقرب من سكن رجل الأمن، وذلك بعد ترجله من سيارته؛ حيث كان عائداً من عمله بالقطيف، مؤكدة أنه لم يُصب بأذى.

وأوضحت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار، وأن الجهات الأمنية تتابع الواقعة.