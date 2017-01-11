بالصور..ضبط وافد مخالف لقرار توطين الاتصالات في الأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

علي الحربي(صدى):

ضبطت فرق التفتيش بمكتب عمل الأفلاج اليوم الثلاثاء مقيم خالف قرار توطين الاتصالات وقام بتوزيع شواحن متنقلة وإكسسوارات جوالات على بعض المحلات .

‎ ومن جانبه ، قال محمد الحبشان مدير مكتب عمل الأفلاج وأكد أن الفرق التفتيشية ضبطت مساء اليوم أثناء جولاتها الميدانية مقيما يوزّع أجهزة وإكسسورات تابعة للجوالات على محال الاتصالات بالمحافظة، وتم تحرير محضر بالضبطية، وتم تسليم المخالف للجهات الأمنية تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن مكتب العمل بالمحافظة يقوم بالعديد من الجولات التفتيشية على المحلات والمراكز التجارية بهدف التأكد من مدى تطبيقها جميع أنظمة الوزارة، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.