بالفيديو والصور..مصادرة أكثر من 3 آلاف فلتر زيت مزور كانت معدة للبيع بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور..مصادرة أكثر من 3 آلاف فلتر زيت مزور كانت معدة للبيع بالدمام
تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار بمدينة الدمام، اليوم الثلاثاء، من اغلاق منشأة ارتكبت مخالفة تزوير العلامات التجارية لفلاتر زيت السيارات.
وشاركت الوزارة مقطع فيديو يوضح كيفية إجراء المنشأة المخالفة لعملية التزوير، حيث تعمد إلى وضع ملصقات على الفلاتر تشير إلى كونها مصنوعة في أمريكا وهي صناعة محلية.
واشارت الوزارة إلى أن مراقبيها صادروا كميات كبيرة من الفلاتر المزورة المعدة للبيع، مشيرة إلى أن الكميات المصادرة تبلغ 3360 فلتراً مزوراً، موضحة أنها استدعت القائمين على المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
W[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 6 شهور
قصدك صناعه صينية وانت الصادق قال ايش قال محلي
داله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
هذا واجبكم و مقصرين بعد مسوينها بطوله !!!!!!
لو كانت رقابتكم و متابعتكم حقيقيه لم يتجرأ هؤلاء الغشاشين على بيع هذه الكميات الخياليه
لكن هذا دليل ادانه لكم يا وزارة التجاره على الإهمال
اهم شي طق الصور و هم يلصقون الرقابه الميدانيه فكونا من النفاق و الكذب
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله على كل غشاش وكاذب مايخاف الله ،،اتمنى ياالرقابة في القصيم تنتبهوا للورش نفس الدمام ترا الغش كثر وكله حب للمال المغشوش وألي راح يكون للبائع محرم ولا له طعم ،،تخيلوا الضرر الخطير الكامن في محرك السيارة لو كان فيه فلتر مزيف ياااه قد يجعل مكينه السيارة تخبط وتخرب وكله بسبب الجشع وحب المال ،،فمن خاف الله في سلعته ادخله وهبه الله الرزق الحلال وادخله فسيح جناته .وفي الأخير أتمنى أتمنى من كل قلبي ياامانه القصيم راقبوو كل الورش في محافظات القصيم قد يكون فيه غش وانا اجزم ان فيه غش .