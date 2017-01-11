اتليتكو مدريد يسقط أمام بالماس ويتأهل في الكأس - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

تأهل اتليتكو مدريد لدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا علي الرغم من خسارته بثلاثة أهداف لهدفين أمام لاس بالماس في إياب دور الستة عشر.

واستفاد اتليتكو مدريد بقيادة المدير الفني دييجو سيميوني من الفوز ذهابا بهدفين دون رد ليتأهل بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة في مجموع اللقائين.

وعلي ملعب فيسنتي كالديرون سجل هدفي اتليتكو مدريد انطوان جريزمان و أنخل كوريا الا ان لاس بالماس عاد وسجل ثلاثة أهداف عن طريق اللاعب ماركو ليفايا الا انه لم يكن كافيا للتأهل للدور المقبل.