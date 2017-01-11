جون كيري: نزع الكيماوي في سوريا حال دون وقوعه بيد داعش - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

قال جون كيري وزير الخارجية الأميركي الثلاثاء، إن تجريد نظام الحكم في سوريا من قدراته علي إنتاج أسلحة كيميائية كان “القرار الأفضل” للحيلولة وقوع تلك الأسلحة في أيدي تنظيم داعش.

وجاء رد كيري خلال حضوره جلسة لمعهد السلام الأميركي، ودافع خلالها عن قرار إدارة الرئيس باراك أوباما بعدم استخدام القوة العسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد عام 2013 بعد “ثبوت” استخدام قواته الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

يذكر أن الرئيس أوباما حذر الحكومة السورية من تجاوز ما وصفه حينها بـ”الخط الاحمر” وهدد باستخدام القوة العسكرية ضدها.

لكن الولايات المتحدة نجحت لاحقا بالتعاون مع روسيا وحكومة دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية من إخراج مخزون سوريا من الأسلحة الكيمائية خارج البلاد.

وأضاف كيري أن نزع الأسلحة الكيمائية من النظام السوري حال دون وقوعها في يد “داعش” لو ظلت في البلاد، مؤكدا أن الرئيس أوباما لم يتراجع عن “الخط الأحمر”، لكنه لم يحصل علي موافقة فورية من الكونجرس.

وأوضح كيري أنه تلقي في ذلك الوقت اتصالا من نظيره الروسي سيرغي لافروف اتفقا خلاله علي العمل من أجل نزع الأسلحة الكيماوية السورية بالتعاون مع النظام في دمشق ومجلس الأمن الدولي.

وأكد أن منظمة حظر الأسلحة الكيمائية حصلت علي جائزة نوبل لهذا السبب.