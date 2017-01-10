بعد دفنها ابن شقيق زوجها حياً .. شفاعة أمير جازان تُنقذ رقبة سجينة من حد السيف - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أنقذت شفاعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، سجينة سعودية من تنفيذ حكم القصاص فيها فجر أمس (الأربعاء)، عقب تنازل أولياء الدم عنها قبيل ساعات قليلة من تنفيذ الحكم.

وكانت الاجهزة الأمنية ألقت القبض على موطانة بتهمة بدفن ابن شقيق زوجها حيا تحت التراب في حوش منزلهم حتى الموت بإحدى القرى التابعة لوادي جازان وتم إحالتها لجهات الإختصاص وقضت أكثر من 14 عاما داخل السجن العام بناء على قرار شرعي من قضاة المحكمة العامة بالقصاص المؤجل لحين بلوغ القصر من الورثة سن الرشد.

وقال رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم علي زعله، أن السجينة جبارة قضت استغلت فترة تواجدها بالسجن في إتمام حفظ القرآن الكريم،وشهدت سنوات حبسها الـ 14 عدة محاولات لعتق رقبتها حتى تم الأمر في النهاية عقب إقناع شقيق القتيل بالتنازل عنهاوقبول أولياء الدم بشفاعة أمير منطقة جازان.

وأبدت السجينة جبارة الحكمي ، ندمها عما بدر منها، مقدمة الشكر لأسرة المجني عليه على مبادرتها الكريمة بالعفو عنها، وكذلك كل من ساهموا في عتق رقبتها.