«أم يوسف».. المرأة الملعونة والسبب شياطين «داعش» - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

«سمية».. امرأة من جنسية عربية تعيش على الأراضي الكويتية، حياة طبيعية كآلاف الوافدين الذين يسعون على رزقهم في أرض الله الواسعة، تزوجت بواحد من بني جلدتها وأنجبت منه ولديها يوسف وزهرة، وكانت الأيام تمر عادية كأي زوجين يعيشان في الغربة يجمعان المال ليعيشا حياة كريمة في بلدهما حين يعودان ولكن كانت للأيام كلمة أخرى جعلت حياتهم عاليها سافلها..

ارتبطت أم يوسف -كما يناديها الجميع- عقليا بتنظيم داعش وصارت تجذبها أفكارهم وتطور الأمر سريعًا إلى اعتناق مبدأهم، فأخذ القرار الشيطاني بالهروب من كنف زوجها وبصحبتها ولديها والانضمام إلى التنظيم الإرهابي وفرت إلى الرقة السورية وهناك قام التنظيم بتطليقها من زوجها وتزويجها بآخر من أتباعهم.

ولم يجد الزوج المحروم من ولديه سوى ندب حظه العاثر على زوجة باعت نفسها للشيطان، وطرق كل الأبواب وهو ما دفع الناشط الإسلامي الكويتي مبارك البذالي أن يوجه نداءً للتنظيم الإرهابي، مناشدا إياهم إرجاع الزوجة التي خرجت من دون إذن زوجها، مع ولديها يوسف الملقب بـ«أبو سيف» وزهرة، لأنها خرجت من دون إذن زوجها، وهي بحكم الملعونة إلى أن تعود».