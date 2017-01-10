«الإسكان» تتنازل عن 9.5 مليون متر لمقبرة شمال الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

«الإسكان» تتنازل عن 9.5 مليون متر لمقبرة شمال الرياض
أكدت المصادر أن أمانة الرياض عقدت اجتماعاً مع “الإسكان”، وتم التوصل لاتفاق نهائي يقضي بتنازل الأخيرة عن أرض مقبرة شمال الرياض لصالح الأمانة.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الأرض التي تبلغ مساحتها ٩.٥ مليون متر مربع تنازعاً بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية ممثلة في أمانة الرياض.
و قالت المصادر أن الوزارة تنازلت عن الأرض بعدما علمت بإغلاق مقبرة ” أم الحمام” بجانب أن الأمانة سورتها وانتهت من تجهيزها في وقت سابق.
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15482 ] نشر منذ 6 شهور
الله يجزاكم خير اهم شي الاموات
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15482 ] نشر منذ 6 شهور
فديتك من وزارة توفر للاموات قبل الاحياء
طوط[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 6 شهور
نشكر القائمين على الوزارة
ما لها داعي نموت و لا لنا مكان
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15482 ] نشر منذ 6 شهور
الميت الى من الحي
الحي يقدر يصرف نفسه يستأجر. والى بكيفه
بس الميت ما ما يقدر يسوي شي الله يرحمه
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15482 ] نشر منذ 6 شهور
يارب ترحم المواطن الميت والحي
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15482 ] نشر منذ 6 شهور
الميت اولا من الحي
الحي يقدر يصرف نفسه يستأجر. والى بكيفه
بس الميت ما ما يقدر يسوي شي الله يرحمه
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9334 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحم الاموات ويهدي الاحياء يارب
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19077 ] نشر منذ 6 شهور
تتنازل وتنازعو حسبي الله عليهم
الله يرحم من مات ويرحمنا برحمته
سعيد مكني الشهراني[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
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سعيد مكني الشهراني[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
🔴ماجاء من خد رمانه ضاع بمكوة مرجانه
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15482 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههه من فين ذا المثل. يالشهراني