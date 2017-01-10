 «الإسكان» تتنازل عن 9.5 مليون متر لمقبرة شمال الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 16

    يوليو

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«الإسكان» تتنازل عن 9.5 مليون متر لمقبرة شمال الرياض

«الإسكان» تتنازل عن 9.5 مليون متر لمقبرة شمال الرياض
عادل الحربي (صدى):

أكدت المصادر أن أمانة الرياض عقدت اجتماعاً مع “الإسكان”، وتم التوصل لاتفاق نهائي يقضي بتنازل الأخيرة عن أرض مقبرة شمال الرياض لصالح الأمانة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الأرض التي تبلغ مساحتها ٩.٥ مليون متر مربع تنازعاً بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية ممثلة في أمانة الرياض.

و قالت المصادر أن الوزارة تنازلت عن الأرض بعدما علمت بإغلاق مقبرة ” أم الحمام” بجانب أن الأمانة سورتها وانتهت من تجهيزها في وقت سابق.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 6 شهور

نشكر القائمين على الوزارة
ما لها داعي نموت و لا لنا مكان

[ عدد التعليقات: 15482 ] نشر منذ 6 شهور

الميت الى من الحي
الحي يقدر يصرف نفسه يستأجر. والى بكيفه
بس الميت ما ما يقدر يسوي شي الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 15482 ] نشر منذ 6 شهور

الميت اولا من الحي
الحي يقدر يصرف نفسه يستأجر. والى بكيفه
بس الميت ما ما يقدر يسوي شي الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 19077 ] نشر منذ 6 شهور

تتنازل وتنازعو حسبي الله عليهم
الله يرحم من مات ويرحمنا برحمته

[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور

🔴ماجاء من خد رمانه ضاع بمكوة مرجانه