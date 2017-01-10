«الإسكان» تتنازل عن 9.5 مليون متر لمقبرة شمال الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أكدت المصادر أن أمانة الرياض عقدت اجتماعاً مع “الإسكان”، وتم التوصل لاتفاق نهائي يقضي بتنازل الأخيرة عن أرض مقبرة شمال الرياض لصالح الأمانة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الأرض التي تبلغ مساحتها ٩.٥ مليون متر مربع تنازعاً بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية ممثلة في أمانة الرياض.

و قالت المصادر أن الوزارة تنازلت عن الأرض بعدما علمت بإغلاق مقبرة ” أم الحمام” بجانب أن الأمانة سورتها وانتهت من تجهيزها في وقت سابق.