بالفيديو.. تامر حسني يفاجأ شاب بتحقيق حلمه والأخير لن يتمالك دموعه!! - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

إنتشر عبر صفحات التواصل الإجتماعي، فيديو لشاب مصري يعبّر من خلاله عن تأثره الشديد بـتامر حسني منذ الطفولة، لدرجة أنه يتّبع طريقته في اللّبس وستايله وغيرها من التفاصيل، ويطلب فيه أن يلتقي به بمناسبة عيد ميلاده.

وشاهد حسني الفيديو، وحقق حلم الشاب فدعاه إلى مكان تصوير فيلمه الجديد “تصبح على خير”، حيث حضّر له مفاجأة وقطع معه قالب حلوى خاص بعيده. ومن شدّة تأثّر، لم يستطع الشاب أن يمسك نفسه معبّراً عن سعادته بدموع فرح وتقدير لفنان أصبح اليوم مثالاً بنجاحه وتواضعه الذي لا يعرف حد.