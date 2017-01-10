 فيديو : مواطن يحتفل بذكرى زواجه - صحيفة صدى الالكترونية

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  3. فيديو : مواطن يحتفل بذكرى زواجه

فيديو : مواطن يحتفل بذكرى زواجه




14 تعليق

[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 6 شهور

ياليت قبل ماتحتفل بذكرئ زواجك ياليت تشيك على ركبها السوداء اتوقع بعد ماتشوف لون ركبتها اللي يسد النفس اتوقع راح تحتفل باانفصالك عنها .

[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 6 شهور

تحتفل بذكرئ زواجك ياليت تشوف ركبتها السوداء اتوقع راح تحتفل با انفصالك عنها .

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 6 شهور

أهل العقول في راحه

[ عدد التعليقات: 3738 ] نشر منذ 6 شهور

عيشوا حياتكم ترا الدنيا فانية عيشوا الحب عيشوا السعادة تهادوا تحابوا فلو أمها بلا نفسيات بلا عقد الله يهنيهم ويبعد عنهم عيون الحساد 😘🎉🎉💃🏼💐🎊

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 6 شهور

قد فلوها الغرب إلى النخاع … وتحرروا من آم النفسيات … وأين هم الآن ؟

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 6 شهور

لذلك صاحب هذه الحركات ينظر إلبه الناس باحتقار … لأنه في نظرهم ما زال طفلا يحبوا وما قد فصخ الحفاظة

[ عدد التعليقات: 15477 ] نشر منذ 6 شهور

لولا السواد ما تكحلت العيون ولولا السواد ما زانت الشعور ولولا السواد ما ظهرت النجوم ربي لك الحمد على بديع صنعك

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور

تيس هو نفسه ضريح لو تلاحظون نفس تكرار الكلام من أكثر من سنة لأن اللي يرددون الجملة انقرضوا ثانيا أكيد واحد منهم بيغيب وينشغل بحياته وأسرته وشغله والواحد أصلاً بيزهق ويمل وبيتعب لكن هو نفس الشخص فـ هو عاطل باطل يعلق صبح وليل ولا تستغربون ترا المريضين نفسياً دائماً يدخلون بأكثر من اسم وأكثر من حساب في كل مواقع التواصل

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 شهور

ياسيد ياباشا الركب السود من كثر السجود ولله الحمد انت شيك على ركبك حتى نعرف كثر سجود