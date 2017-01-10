فيديو : مواطن يحتفل بذكرى زواجه - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 16
يوليو
درينا اسمها فاطمة الله يحفظها للك
بالتوفيق
ياليت قبل ماتحتفل بذكرئ زواجك ياليت تشيك على ركبها السوداء اتوقع بعد ماتشوف لون ركبتها اللي يسد النفس اتوقع راح تحتفل باانفصالك عنها .
تحتفل بذكرئ زواجك ياليت تشوف ركبتها السوداء اتوقع راح تحتفل با انفصالك عنها .
أهل العقول في راحه
عيشوا حياتكم ترا الدنيا فانية عيشوا الحب عيشوا السعادة تهادوا تحابوا فلو أمها بلا نفسيات بلا عقد الله يهنيهم ويبعد عنهم عيون الحساد 😘🎉🎉💃🏼💐🎊
قد فلوها الغرب إلى النخاع … وتحرروا من آم النفسيات … وأين هم الآن ؟
لذلك صاحب هذه الحركات ينظر إلبه الناس باحتقار … لأنه في نظرهم ما زال طفلا يحبوا وما قد فصخ الحفاظة
نفسي اعرف كم مره قال انا قلق 🤔
😂😂😂🙈
بالغلط التعليق جاء هنا
الله يوفقهم
لولا السواد ما تكحلت العيون ولولا السواد ما زانت الشعور ولولا السواد ما ظهرت النجوم ربي لك الحمد على بديع صنعك
تيس هو نفسه ضريح لو تلاحظون نفس تكرار الكلام من أكثر من سنة لأن اللي يرددون الجملة انقرضوا ثانيا أكيد واحد منهم بيغيب وينشغل بحياته وأسرته وشغله والواحد أصلاً بيزهق ويمل وبيتعب لكن هو نفس الشخص فـ هو عاطل باطل يعلق صبح وليل ولا تستغربون ترا المريضين نفسياً دائماً يدخلون بأكثر من اسم وأكثر من حساب في كل مواقع التواصل
ياسيد ياباشا الركب السود من كثر السجود ولله الحمد انت شيك على ركبك حتى نعرف كثر سجود
التعليقات مغلقه
والله العظيم حاله[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 شهور
درينا اسمها فاطمة الله يحفظها للك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13423 ] نشر منذ 6 شهور
بالتوفيق
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 6 شهور
ياليت قبل ماتحتفل بذكرئ زواجك ياليت تشيك على ركبها السوداء اتوقع بعد ماتشوف لون ركبتها اللي يسد النفس اتوقع راح تحتفل باانفصالك عنها .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 6 شهور
تحتفل بذكرئ زواجك ياليت تشوف ركبتها السوداء اتوقع راح تحتفل با انفصالك عنها .
W[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 6 شهور
أهل العقول في راحه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3738 ] نشر منذ 6 شهور
عيشوا حياتكم ترا الدنيا فانية عيشوا الحب عيشوا السعادة تهادوا تحابوا فلو أمها بلا نفسيات بلا عقد الله يهنيهم ويبعد عنهم عيون الحساد 😘🎉🎉💃🏼💐🎊
THE HAMMER[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 6 شهور
قد فلوها الغرب إلى النخاع … وتحرروا من آم النفسيات … وأين هم الآن ؟
THE HAMMER[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 6 شهور
لذلك صاحب هذه الحركات ينظر إلبه الناس باحتقار … لأنه في نظرهم ما زال طفلا يحبوا وما قد فصخ الحفاظة
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9304 ] نشر منذ 6 شهور
نفسي اعرف كم مره قال انا قلق 🤔
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9304 ] نشر منذ 6 شهور
😂😂😂🙈
بالغلط التعليق جاء هنا
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15477 ] نشر منذ 6 شهور
الله يوفقهم
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15477 ] نشر منذ 6 شهور
لولا السواد ما تكحلت العيون ولولا السواد ما زانت الشعور ولولا السواد ما ظهرت النجوم ربي لك الحمد على بديع صنعك
_____[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور
تيس هو نفسه ضريح لو تلاحظون نفس تكرار الكلام من أكثر من سنة لأن اللي يرددون الجملة انقرضوا ثانيا أكيد واحد منهم بيغيب وينشغل بحياته وأسرته وشغله والواحد أصلاً بيزهق ويمل وبيتعب لكن هو نفس الشخص فـ هو عاطل باطل يعلق صبح وليل ولا تستغربون ترا المريضين نفسياً دائماً يدخلون بأكثر من اسم وأكثر من حساب في كل مواقع التواصل
والله العظيم حاله[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 شهور
ياسيد ياباشا الركب السود من كثر السجود ولله الحمد انت شيك على ركبك حتى نعرف كثر سجود