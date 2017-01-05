الجهات الأمنية بأستراليا تضبط شحنة أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

صادرت الجهات الأمنية بأستراليا شحنة كبيرة من الأسلحة النارية كانت فى طريقها لتوصيلها للحوثيين.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، صورًا لكميات كبيرة من الأسلحة قالت إنها تمثل عينة صغيرة من الكم الكبير من الأسلحة التي صادرتها أستراليا، التي رجحت البحرية الأسترالية أنه من “صنع إيراني” موضحة أن السفينة كانت تحمل أسلحة مضادة للدروع مهربة، لافتةً إلى أن ترجيح البحرية الأسترالية يشير إلى أن طهران قد كانت لها يد في عملية تهريب أسلحة إلى القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية.

وقال خبير الأسلحة ماثيو شرودر قوله إن “التحليل الذي تم إجرائه على خصائص هذه الأسلحة، يكشف أنها تتطابق مع قاذفات قنابل صاروخية إيرانية وجدت في العراق في عام 2008 وعام 2015، وفي كوت ديفوار في 2014 و2015”.