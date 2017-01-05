الجهات الأمنية بأستراليا تضبط شحنة أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

الجهات الأمنية بأستراليا تضبط شحنة أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين
صادرت الجهات الأمنية بأستراليا شحنة كبيرة من الأسلحة النارية كانت فى طريقها لتوصيلها للحوثيين.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، صورًا لكميات كبيرة من الأسلحة قالت إنها تمثل عينة صغيرة من الكم الكبير من الأسلحة التي صادرتها أستراليا، التي رجحت البحرية الأسترالية أنه من “صنع إيراني” موضحة أن السفينة كانت تحمل أسلحة مضادة للدروع مهربة، لافتةً إلى أن ترجيح البحرية الأسترالية يشير إلى أن طهران قد كانت لها يد في عملية تهريب أسلحة إلى القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية.
وقال خبير الأسلحة ماثيو شرودر قوله إن “التحليل الذي تم إجرائه على خصائص هذه الأسلحة، يكشف أنها تتطابق مع قاذفات قنابل صاروخية إيرانية وجدت في العراق في عام 2008 وعام 2015، وفي كوت ديفوار في 2014 و2015”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11392 ] نشر منذ 6 شهور
اسلحه صناعه ايرانيه وصلت الى استراليا في طريقها الى الحوثي في اليمن !!!! وليش كل هذه البرمه والدوران والمسافه الطويله ؟ ترسل الى استراليا ثم تعود لليمن !!!!!! يمكن تكون مصنعه في استراليا لحساب ايران .
تووووته[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم
القرشي[ عدد التعليقات: 1717 ] نشر منذ 6 شهور
لعنة ألله على الحكومة الإيرانية مجوعة الشعب من أجل دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح
حتى تصدر حقدها وكرهها للعالم الإسلامي وخاصة لدول الخليج .