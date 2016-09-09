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الأعداد السابقة للصحيفة

100 متطوع ببرنامج زمزم لتعزيز الصحة في الحج

Time منذ 3 سنوات
Views 2301
100 متطوع ببرنامج زمزم لتعزيز الصحة في الحج

طلال الغامدي (صدى):
يشارك 100 متطوع يمثلون كليات الطب والكليات الصحية في برنامج زمزم التطوعي الطلابي لتعزيز الصحة بالحج، وذلك لزيادة الوعي الصحي عند ضيوف الرحمن، وضمان سلامة الحاج من الأمراض والإصابات لاسمح الله قبل وأثناء وبعد إتمام فريضة الحج.

وأوضح مساعد المدير العام لجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية فهد بن محمد الزهراني، أن البرنامج الذي دشنته جمعية زمزم يقدم التوعية الصحية، فضلاً عن التدريب العملي على الوقاية من الأمراض وإتباع سلوك صحي حميد، مبينًا أن برنامج زمزم التطوعي الطلابي لتعزيز الصحة بالحج، يهدف لتعزيز الصحة والسلامة بين ضيوف الرحمن وزيادة الوعي الصحي لديهم وضمان سلامة الحاج من الأمراض والإصابات قبل وأثناء وبعد إتمام فريضة الحج، إضافة لتعزيز المشاركة التطوعية لطلاب كليات الطب والكليات الصحية ورفع كفاءاتهم وقدراتهم النظرية والعملية وتفعيل المشاركة الإيجابية الفاعلة في خدمة ضيوف الرحمن صحيًا.

وأبان الزهراني أن البرنامج تشرف عليه إدارة التطوع بالجمعية ويحظى بالتعاون مع المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية ويستهدف المساهمة في تعزيز الصحة بتقديم التوعية الصحية الشاملة لمجاميع من حجاج دول الأردن ومصر والجزائر والسودان عبر مائة متطوع صحي تم تدريبهم لتنفيذ المشروع، مبينًا أن البرنامج يتضمن إجراء دراسة بحثية لتقييم النتائج والأثر بعد إتمام الحج بإذن الله تعالى.

وأشار إلى أن الجمعية نظمت دورة تدريبية للمتطوعين تناولت الإسعافات الأولية والتسمم الغذائي والإجهاد الحراري وضربات الشمس وأخلاقيات المثقف الصحي والأمراض التنفسية المعدية في الحج والاستخدام الخطأ للدواء إضافة لورشة عمل حول إعداد وتنفيذ المشروعات التطوعية، بمشاركة عددٍ من المدربين المتطوعين وذلك بقاعة التدريب في مستشفى النور التخصصي وقاعة التدريب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وبين أن البرنامج شهد تنافس أكثر من 350 متطوعًا تم اختيار 100 متطوع منهم للمشاركة في البرنامج، موضحًا أن البرنامج يقوم بالتوعية الصحية المباشرة للحجاج وتزويدهم ببعض الوسائل المساعدة على الوقاية مثل أدوات الوقاية من العدوى كالمسحات الطبية والكمامات الواقية من الأمراض التنفسية والشمسيات، إضافة للمطبوعات التثقيفية وغيرها.

وأضاف أن البرنامج يسعى للتقليل من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد والحد من أمراض الجهاز التنفسي والأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام والشراب الملوثين وأمراض وإصابات الإجهاد البدني والإرهاق إلى جانب تعزيز الثقافة بالمعلومات الوقائية بين الحجاج.

من جانب آخر دشنت جمعية زمزم مؤخرًا حملة "صحتك في الحج" بالتزامن مع موسم حج هذا العام باللغة العربية واللغة الإنجليزية لتوعية الحجاج بهاتين اللغتين، إضافة للغة الإشارة التي تستهدف من خلالها خدمة ضيوف الرحمن من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة سمعيًا (الصم) أو صوتيًا (البكم)، وتسعى لترجمة الحملة لخمس لغات أخرى وهي اللغة الفرنسية واللغة الصينية واللغة الاوردية ولغة الملايو واللغة التركية.

يذكر أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية تشارك سنويًا في تثقيف الحجاج وتوعيتهم بما ينبغي عليهم عمله في هذا الموسم العظيم الذي يتوافد فيه ضيوف الرحمن من كل أقطار الأرض من أجل وقايتهم من الأمراض وتعمل على توزيع المطويات والكتيبات التوعوية إلى جانب الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم جملة من النصائح والتوجيهات الصحية المهمة لحجاج بيت الله الحرام التي تتضمن رسائل التوعية الصحية للمساهمة في توعية الحاج بصحته، فضلاً عن تقديم الإرشادات الطبية اللازمة لكل حاج وطرق الوقاية من الأمراض.

كما أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة حددت رسالتها في تقديم الرعاية الصحية بمختلف أنواعها لذوي الاحتياج في منطقة مكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

ابوعادل
الله لايحرمهم كارونا
نبيل
الله يمتعها بصحة والعافية ويجمعك بها على خير
احمد الحربي
كيف يتم تعديل تصريح التنقل
عابر
الحمدالله علي نعمة المملكة
ابو ناصر
اللهم لا شماتة اين الشعب المتحضر!

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