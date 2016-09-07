بوبا يوافق على شروط الخليج ويعتذر

الرياض (صدى):

وصل المدافع الكاميروني أمينو بوبا المحترف بصفوف فريق الخليج الأول لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء إلى مدينة سيهات حيث عقدت معه الادارة إجتماع بحضور شقيقه ووكيل أعماله واستعرضت من خلال الاجتماع إدارة النادي كافة المستندات الثبوتبة التي تؤكد سلامة موقف النادي وأفضى الاجتماع على الوصول إلى صيغة تسوية من ثلاثة بنود وهي:

أولاً : تقديم بوبا إعتذار علني لنادي الخليج عبر وسائل الاعلام لإساءته خلال مقابلته الفضائية.

ثانياً: الاعتراف من اللاعب باستلامه لكافة مستحقاته المالية وان ليس لديه أي مطالبات على نادي الخليج.

ثالثاً: أن يتم توقيع عقد انتقاله إلى نادي الاتفاق بمقر نادي الخليج.