"شرطة جدة" تطيح بمواطن ثلاثيني تورط في السطو على المحلات التجارية

نايف السالم (صدى):

ضبطت شرطة محافظة جدة ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي مواطن ثلاثيني تورط في عليمات سطو مسلح على محلات تجارية بالمحافظة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن شرطة جدة تلقت 3 بلاغات عن تعرض محلات تجارية لسطو مسلح وتهديد العاملين فيها بسلاح ناري وسرقة مبالغ مالية منها عبر مجهولين طمسوا لوحات السيارة التي يستقلونها.

وأضاف القرشي، تم شكل فريق عمل متخصص من التحريات والبحث الجنائي، وتمكن من الكشف عن مرتكبي تلك الحوادث ليتم ضبط شخص سعودي في العقد الثالث من العمر وبحوزته السلاح المستخدم في عملية السطو.

وتابع تم إيقافه، ويجري سماع أقواله لمعرفة مدى تورطه في قضايا أخرى مشابهه لأسلوبه الإجرامي، تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص.