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الأعداد السابقة للصحيفة

"شرطة جدة" تطيح بمواطن ثلاثيني تورط في السطو على المحلات التجارية

Time منذ 3 سنوات
Views 2321
"شرطة جدة" تطيح بمواطن ثلاثيني تورط في السطو على المحلات التجارية

نايف السالم (صدى):
ضبطت شرطة محافظة جدة ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي مواطن ثلاثيني تورط في عليمات سطو مسلح على محلات تجارية بالمحافظة.

 

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن شرطة جدة تلقت 3 بلاغات عن تعرض محلات تجارية لسطو مسلح وتهديد العاملين فيها بسلاح ناري وسرقة مبالغ مالية منها عبر مجهولين طمسوا لوحات السيارة التي يستقلونها.

 

وأضاف القرشي، تم شكل فريق عمل متخصص من التحريات والبحث الجنائي، وتمكن من الكشف عن مرتكبي تلك الحوادث ليتم ضبط شخص سعودي في العقد الثالث من العمر وبحوزته السلاح المستخدم في عملية السطو.

وتابع تم إيقافه، ويجري سماع أقواله لمعرفة مدى تورطه في قضايا أخرى مشابهه لأسلوبه الإجرامي، تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص.

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أحدث التعليقات

طلعت عبد الشكور
السلام عليكم معالي الوزير معاملة إضافة المساحة في الصك وإصدار الصك الإلكتروني تاخذ من الزمن سنه بكاملها فين التعامل الالكتروني وفين تسريع معاملات المواطنين وانهاء اجراءاتها بكل يسر وسهوله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل آخر المعامله
البرفسور حنس
بحكم اني داهيه مخلص لبلده... عملياً اعتقد ان عزل الاحياء راح يسبب انتشار للفاروس... كيف يا برفسور حنس...؟ لأن الي ساكنين تلك الاحياء كثير منهم سيخرج منها لأحد اقاربه او معارفه..الخ وبذلك ينشر الفاروس معه... الحل بتكثيف توعية سكان الحي بان حيهم بؤره للفيروس وتوزيع المعقمات عليهم وتنبيههم بعد الخروج الا لأقص حاجه...وكذلك تنبيه السكان بالابتعاد عن تلك الاحياء... اذا كنت مخطأ فأتمنى التصحيح وإن كنت مصيب ارجو ثواب الله..
أ ب ت ث ج ح خ
وليش تكبرون الموضوع سته احياء!! ترا هذي الاماكن كلها محيطه بالحرم ونسميها المنطقه المركزيه
الابهاوى
وانت مفروض عليك ما تنزل مثل هذا الخبر
الملل
وفلوس الهلال

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