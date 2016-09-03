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عوض القرني يرفض الوقوف للسلام الوطني

Time منذ 3 سنوات
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عوض القرني يرفض الوقوف للسلام الوطني

فهد العبدالله (صدى):
سادت حالة من الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم قيام عوض القرني ل السلام الملكي في ملتقي بالقرن وعزوفه عن السلام الملكي، دشن مغردون هاشتاقاً على موقع “تويتر” بعنوان #لماذا_لم_يقف_عوض_القرني_للسلام_الملكي

،حيث عبر عدد من المغردين عن استيائهم الشديد من تلك الفعلة .

وشهد الهاشتاق تفاعلاً كبيراً وردود أفعال وآراء ساخرة من عدم احترامه ل السلام الملكي ،مؤكدين انه النشيد التركي لكان له رد فعل آخر.

وسخر أحد المغردين الهشتاق قائلا " أم يقف ل السلام الملكي لأنه مستهدف من الموساد والدواعش والحوثيين ،ولو وقف لاقتنصوه"

وعلق آخر " وصلتله خبر أن فريق قناصة من الموساد كان في العمارة المقابلة فقرر الجلوس حذرا منهم"

ورد أحد المغردين "لم يقف لأنه ليس النشيد التركي "

وقال آخر " لو حاطين السلام التركي كان وقف ويمكن يركض يبوس العلم"

وإدان أحد المغردين تلك الفعلة قائلا" العلم والنشيد الوطني رمزا من رموز الدولة ، واحترامهما احترام الدولة ، واهانتهما إهانة للدولة"

وتساءل " عسي رجليك مافيها إعاقة ولأ كسر ليه ماقمت للسلام الملمي"

وقال مغرد مستهزءا" دوعيش صغير ومستحي يقول"

وسخر مغرد علي الهاشتاق قائلا" عنده شد عضلي"

عوض القرني السلام الوطني
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أحدث التعليقات

امحيجيبة
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
مسالم
في نفس اللحظة اللي أعلن فيه عميل الغرب الإخواني العثماني الزحف نحو سرت في ليبيا أعلن الحبشي بدء ملأ السد.... اذن فهو مخطط ضد مصر وجيشها لتشتيته واضعاف في محاولة إسقاط مصر وجيشها الدرع الوحيد الذي يخشاه اليهود والغرب.... فيجب على كل العرب وأولهم السعودية الوقوف مع مصر بكل ما أوتوا من قوة لدحر الأعداء.. والحذر كل الحذر.. فلو سقطت مصر لسقط العرب من حولها في سويعات... اللهم انصر أمة الإسلام
نجاة محمد
الحمد لله ربنا نجاها

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