عوض القرني يرفض الوقوف للسلام الوطني

فهد العبدالله (صدى):
سادت حالة من الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم قيام عوض القرني ل السلام الملكي في ملتقي بالقرن وعزوفه عن السلام الملكي، دشن مغردون هاشتاقاً على موقع “تويتر” بعنوان #لماذا_لم_يقف_عوض_القرني_للسلام_الملكي
،حيث عبر عدد من المغردين عن استيائهم الشديد من تلك الفعلة .
وشهد الهاشتاق تفاعلاً كبيراً وردود أفعال وآراء ساخرة من عدم احترامه ل السلام الملكي ،مؤكدين انه النشيد التركي لكان له رد فعل آخر.
وسخر أحد المغردين الهشتاق قائلا " أم يقف ل السلام الملكي لأنه مستهدف من الموساد والدواعش والحوثيين ،ولو وقف لاقتنصوه"
وعلق آخر " وصلتله خبر أن فريق قناصة من الموساد كان في العمارة المقابلة فقرر الجلوس حذرا منهم"
ورد أحد المغردين "لم يقف لأنه ليس النشيد التركي "
وقال آخر " لو حاطين السلام التركي كان وقف ويمكن يركض يبوس العلم"
وإدان أحد المغردين تلك الفعلة قائلا" العلم والنشيد الوطني رمزا من رموز الدولة ، واحترامهما احترام الدولة ، واهانتهما إهانة للدولة"
وتساءل " عسي رجليك مافيها إعاقة ولأ كسر ليه ماقمت للسلام الملمي"
وقال مغرد مستهزءا" دوعيش صغير ومستحي يقول"
وسخر مغرد علي الهاشتاق قائلا" عنده شد عضلي"