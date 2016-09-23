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الأعداد السابقة للصحيفة

بعد 32 عاماً .. المغرب يطلب العودة إلى الاتحاد الأفريقي

Time منذ 3 سنوات
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بعد 32 عاماً .. المغرب يطلب العودة إلى الاتحاد الأفريقي

وكالات (صدى):

طلب المغرب رسميا، اليوم الجمعة، الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي بعد مغادرته، في 1984، منظمة الوحدة الإفريقية أي قبل 32 عاماً.

وكان انسحاب المملكة المغربية حينها احتجاجا على قبول عضوية "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة في الصحراء الغربية التي تعتبرها الرباط جزءا من أراضيها.

وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان جاء بعد شهرين من تعبير الرباط عن الرغبة في الانضمام مجددا للمنظمة: "إن المملكة المغربية تقدمت رسميا بطلب بهدف الانضمام إلى المعاهدة المؤسسة للاتحاد الإفريقي، وبالتالي لتصبح عضوا فيه".

وفي رسالة وجهها إلى قمة الاتحاد الإفريقي منتصف تموز/يوليو في كيغالي، قال الملك محمد السادس إن الوقت حان حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية.

وكانت "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) التي تأسست العام 1973 أعلنت استقلال الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمها المغرب في 1975. وبعد سنوات من النزاع المسلح، تم إعلان وقف لاطلاق النار في 1991.

وأكد العاهل المغربي، نهاية تموز/يوليو، أن قرار بلاده الأخير بالعودة الى المنظمة الإفريقية لا يعني تخلي المملكة عن حقوقها في الصحراء الغربية.

جدير بالذكر أن عودة المغرب لعضوية المنظمة تحتاج تصديقا عبر تصويت في مفوضية الإتحاد الإفريقي.

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أحدث التعليقات

ابو راكان
قرار جيد إيقاف مثل هذا البرنامج . وان كانت هناك برامج اخرى ذات محتوى مخالف للشرع مخالف للعقيدة ننتظر إيقافها. اللهم اصلح حال المسلمين.
المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية ؟ كم سنه داعس عليك النصر مافزت عليه ؟ مين دقك الموسم الماضي سبعه أهداف في ثلاثة أيام وأخرجك من كأس الملك والدوري ؟ مين دقك الموسم وأخذ منك البطولة العربية ؟ ترى كل اللي قلتلك الموسم الماضي يعني مايمديك تنسى .. صدقت الآن ان الاعلام لاعب بعقولكم ؟ اما باقي الألفاظ الوسخه اللي انت قلتها انا كعالمي ومكانتي العالمية لا تسمح ان ارد عليك مثل هذا الألفاظ القذرة وكلأ وبيئته 🌹🌷
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ووالديا رحمة واسعه ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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