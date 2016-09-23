فى أعماق البحر .. فريق الغوص بتبوك يحتفل باليوم الوطنى

محمود البلوي (صدى):
قال الكابتن "محمد الصميلي" قائد فريق الغوص ضد المخلفات البحرية بمنطقة تبوك:" إن فريق الغوص قام بمبادرة، ليشارك فيها الجميع فرحة الإحتفال باليوم الوطنى، على شاطىء الوصل بمحافظة حقل".
وأضاف "الصميلى" أن مبادرة الفريق الذى ضم 23 غواصا، كانت لتنظيف أعماق البحر والشواطىء، من باب حماية البيئة البحرية".
وتابع، "احتفلنا مع الجميع باليوم الوطنى، ونهنىء خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً".