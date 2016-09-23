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فى أعماق البحر .. فريق الغوص بتبوك يحتفل باليوم الوطنى

Time منذ 3 سنوات
Views 2482
فى أعماق البحر .. فريق الغوص بتبوك يحتفل باليوم الوطنى

محمود البلوي (صدى):
قال الكابتن "محمد الصميلي" قائد فريق الغوص ضد المخلفات البحرية بمنطقة تبوك:" إن فريق الغوص قام بمبادرة، ليشارك فيها الجميع فرحة الإحتفال باليوم الوطنى، على شاطىء الوصل بمحافظة حقل".

وأضاف "الصميلى" أن مبادرة الفريق الذى ضم 23 غواصا، كانت لتنظيف أعماق البحر والشواطىء، من باب حماية البيئة البحرية".

وتابع، "احتفلنا مع الجميع باليوم الوطنى، ونهنىء خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً".

تبوك
اليوم الوطنى
فريق الغوص
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أحدث التعليقات

ابو عمار
فكره مو بطاله
د محمد ماجد بخش
28.1 & 80.1 20.8.1 & 18.11&18.2.8.1 صور ممثلة ل29 80.1 & 78.2.1 & 70.8.2.1 & 68.2.8.2.1 & 78.3 صور لتمثيل 81 انا هي القصة عند ارتباط2 فلور9 متهما الفلور 9 & 8.1 & 2.6.1 & 2.7 عملية الترابط لإنتاج PbF2 & CuF2 29 & 81 يمثلان حالة (+2 ) تمثلان ب 27 & 79 هذه ليست أعداد ذرية حقيقية كالعناصر الممثلة بها وهي الكوبالت والذهب هذه كتلة فراغية عددية التمثيل مشتبه لأيوني عناصر +1 في تمثيل النيكل 28 والزىبق 80 الأحاديين التكافؤ فما هو التكافؤ وما علاقة التمثيل الإلكتروني للمحور والمركز هنا معضلة ليس محلها الصحف لكن الضرورة أحكام التكافؤ المحوري عددي وليس ثقالي بين المركز ووحداته والثقل المحيط المممثل ووحداته 5/5 =3/3 لكن 1/3 لا يساوي 1/5 الا في 5/5 فقط 5/5 =1 = 3/3 لكن 1/3 في 3/3 لا تساوي 1/3 في 5/5 لكن 5 = 3 في المحور المشترك الممثل لهما
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
abdul
لم ار احصائية قط عن عدد المشتركين في قنوات الپورنو او المتابعين لڤيديوهات السيكس في العالم الاسلامي. لذا من الصعب تصديقها او تكذيبها. من كان يصدّق ان الامارات والسعودية من اكثر الدول استهلاكا للڤاياغرا حتي قراناها في بعض الصحف.
ابو عمار
طيب

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