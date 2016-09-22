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بالفيديو: بسبب الهاتف سيدة تدعس 3 أطفال.. والعقوبة لن تصدقها!

Time منذ 3 سنوات
Views 2773
بالفيديو: بسبب الهاتف سيدة تدعس 3 أطفال.. والعقوبة لن تصدقها!

عبد العزيز محمود (صدى):
انشغلت سيدة صينية بالحديث في هاتفها المحمول، أثناء قيادتها لسيارتها، في أحد الجراجات العامة، مما أدى إلى دهس ثلاثة أطفال، كانوا يلعبون على الأرض.

 

وقع الحادث المأساوي في مدينة "شنتشن "بمقاطعة "قواندونج" جنوب الصين، ولحسن حظ السيدة "المهملة" فإن الأطفال الثلاثة مازالوا على قيد الحياة، وإصاباتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

وألقت الشرطة القبض على السيدة بتهمة القيادة المتهورة، ووقّعت عليها غرامة فورية قدرها 200 يوان «30 دولارا» فقط بسبب التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ما جعل البعض يتندر من  بساطة العقوبة.

المعروف أن القانون الصيني يحظر استخدام الهاتف المحمول، أثناء القيادة في الصين، وتسعى الحكومة إلى تشديد العقوبات نظرا لتكرار الحوادث التي تتسبب فيها الهواتف المحمولة، والتي وصلت إلى معدلات قياسية.

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أحدث التعليقات

احمد
رحمه الله رحمة واسعه وغفر له
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
زين
M-512
خرفان 🐏vs🐏
ابو محمد
بيض الله وجهك يا معالي السفير ، في الدنيا والآخره .. آمين .. .. مثلك يكون السفراء ..

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