مغردون يستذكرون كلمة للامير نايف بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

نايف السالم (صدى):
أستذكر مغردون علي موقع التواصل الأجتماعي " تويتر " ، كلمة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ، حيث قاموا بنشر فيديو صوتي للأمير نايف يٌحث به السعوديين علي الدفاع عن الدين .
حيث قال في الفيديو " أقول بكل وضوح وصراحة نحن مستهدفون بوطننا ، وأقولها لعلماءنا الأجلاء وطلبة علمنا ولدٌعاتٍنا ، والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولخطباء المساجد ، دافعوا عن دينكم " .
وعلق أحد المغردين علي الفيديو قائلا ، اللهم أجعل ما قدمه لدينه ووطنه في ميزان اعماله الصالحة يوم يلقي ربه وإلي جنات الخلد ان شاء الله ، وعلق آخر ، رحمك الله ياأسد السنة .