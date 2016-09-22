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مغردون يستذكرون كلمة للامير نايف بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

Time منذ 3 سنوات
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مغردون يستذكرون كلمة للامير نايف بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

نايف السالم (صدى):
أستذكر مغردون علي موقع التواصل الأجتماعي " تويتر " ، كلمة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ، حيث قاموا بنشر فيديو صوتي للأمير نايف يٌحث به السعوديين علي الدفاع عن الدين .

حيث قال في الفيديو " أقول بكل وضوح وصراحة نحن مستهدفون بوطننا ، وأقولها لعلماءنا الأجلاء وطلبة علمنا ولدٌعاتٍنا ، والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولخطباء المساجد ، دافعوا عن دينكم " .

وعلق أحد المغردين علي الفيديو قائلا ، اللهم أجعل ما قدمه لدينه ووطنه في ميزان اعماله الصالحة يوم يلقي ربه وإلي جنات الخلد ان شاء الله ، وعلق آخر ، رحمك الله ياأسد السنة .

 

اليوم الوطني للملكة
الأمير نايف بن عبدالعزيز
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ربما مع تقدم العمر ظننت ( نعم ) أنها تمت قبل 70 عاما وهي قبل ذلك بكثير كتبتها هنا 1951 وهي على الأرجح في 1915 -1917 أي أكملت 100 عام وزيادة وبالمناسبة هذه نقول أن لويس كان معذورا لأن لا دراسات مغناطيسية كافية كانت متوافرة في حينه
ابو عمار
انصحك بمغادرة لندن الى امريكا لان قتلك فيها او خطفك ليس بصعب على نظام الحمدين
د محمد ماجد بخش
قام كل من والتر هتلر وفريتز لندن بعمل أول توضيح ناجح من وجهة نظر ميكانيكا الكم للترابط الكيميائي، وخاصة للهيدروجين الجزيئي، في عام 1927. وقد كان عملهم مبنيا على أساس تصور رابطة التكافؤ، والذي افترض أن الرابطة الكيميائية تتكون عندما يكون هناك تداخل جيد بين المدارات الذرية للذرات المساهمة. وهذه المدارات الذرية تعرف بأن بينها وبين بعضها زاوية محددة، وعلى هذا فإن تصور رابطة التكافؤ يمكن أن تتوقع زوايا الروابط بنجاح في الجزيئات البسيطة. عادة ما تكون هذه الرابطة بين اللافلزات فقط.
د محمد ماجد بخش
استمر الجدل والتناقض لكن انتصر فريق علة حساب فريق آخر وأتفق العموم على الروابط الكيميائية في الكيمياء هي ظاهرة تماسك الذرات في الجزيء أو  البلورة أو غير ذلك. وجميع الروابط الكيميائية ترجع لتفاعل الإلكترونات الموجودة في الذرة. وهذه الإلكترونات جزء من المدار الذري للذرة. ولكن في الرابطة تقوم الإلكترونات بتكوين مدار جزيئي بين ذرتين أو أكثر ويتماسك الجزيئ. تفاعلات الإلكترونات تنشأ نتيجة القوة الكهرومغناطيسية حيث تتآثر الإلكترونات (سالبة الشحنة) مع نواة الذرة (موجبة الشحنة) وكذلك تتآثر فيما بينها، فتنشأ الروابط بين الذرات، وبعض الخصائص الأخرى مثل المغناطيسية. وتكوّن الذرات رابطة في حالة أن تكون طاقتها بعد الارتباط أقل من طاقتها قبل الارتباط. تتحرك الإلكترونات في الذرة والجزيئات في مستويات للطاقة.
ابو عمار
مسكينه يبدو ان العسكري ما طالع في وجهها فزعلت منه وادعت انهم يتمالحون معها ... يا ليت تشتري مرايه وتشوفي وجهك

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